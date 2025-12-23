여야 '통일교 특검·쿠팡 청문회' 협상 난항…"의견차 못좁혀"

여야 원내지도부 2+2 비공개 회동 '빈손'
30일 본회의 일정은 감사원장 인청 후 논의
여야가 23일 통일교 특검과 대장동 국정조사, 쿠팡 연석 청문회 등 현안을 두고 협상을 이어갔으나 견해차를 좁히지 못했다.
김병기 더불어민주당 원내대표와 문진석 원내운영수석부대표, 송언석 국민의힘 원내대표와 유상범 원내운영수석부대표는 이날 국회에서 1시간 30분가량 회동을 갖고 통일교 특검 등 현안을 논의했지만 합의점을 도출하는 데 실패했다.
문 원내운영수석부대표는 회동을 마치고 기자들과 만나 "논의는 많이 했지만 합의된 건 없다"며 "30일 본회의 일정도 감사원장 후보자 인사청문회 결과를 보고 상황에 따라 대처하는 것으로 얘기했다"고 말했다.
유 원내운영수석부대표는 "여러 중요 쟁점이 있었는데 의견 차이가 있었다"며 "의견 차이를 좁히는 게 쉽지 않다"고 밝혔다.
그는 "시간이 되면 추가로 만나 조율하겠지만 오늘은 합의된 게 없다"고 말했다.앞서 여야는 전날 회동을 갖고 통일교 특검법에 대해 각자 발의한 후 협의를 이어가기로 했다.
이후 국민의힘은 이날 개혁신당과 특검법을 공동 발의했다. 이견이 있었던 특검 후보자 추천은 법원행정처장이 2명을 추천하도록 했다. 민주당은 특검 후보자 추천권을 조희대 대법원장에게 맡길 수 없다는 입장인 것으로 전해졌다.
장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
