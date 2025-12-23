장성군, 농기계 임대사업 평가 5년 연속 '전국 1위'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

임대료 50% 감면…경영비 1억 7천만원 경감

전남 장성군이 농림축산식품부 농기계 임대사업 평가에서 1위에 올라 '5년 연속 전국 1위' 기록을 달성했다. 전남 장성군 제공

전남 장성군은 농림축산식품부 농기계 임대사업 평가에서 1위에 올라 '5년 연속 전국 1위' 기록을 달성했다고 23일 밝혔다.

올해, 장성군은 지속적인 농기계 임대료 50% 감면 시행으로 농업인의 경제적 부담을 경감시켰다. 금액으로 환산하면 1억 7,000여만 원 상당의 경영비를 줄이는 효과를 거둬 영농에 큰 힘이 됐다.

적기에 농기계 임대 서비스를 제공해 기계화 영농 촉진에 앞장선 것은 물론, 농기계 안전 확보를 위한 교육도 체계적으로 실시했다.

내년부터는 '농기계 원스톱 운송 서비스'를 제공할 계획이다. 농업인이 임대사업소를 방문하지 않아도 원하는 장소에서 농기계를 받아볼 수 있는 사업으로, 운반 차량이 없는 영세농가를 대상으로 한다. 사용한 농기계는 군이 책임지고 회수한다.

운송 대상 기종은 1t 트럭으로 운반이 가능한 자가 동력 농기계 또는 인력 운반이 가능한 농기계로 승용제초기, 관리기, 경운기, 콩 탈곡기, 파종기 등 43종이다.

이밖에 노후 농기계 대체 지원, 주산지 일관 기계화사업 등에 선정돼 국비 포함 사업비 4억 원을 확보한 점도 긍정적이다.





김한종 장성군수는 "전국 최고 수준의 서비스로 정평이 나 있는 '장성 농기계 임대사업'이 5년 연속 전국 1위 기록을 이어가게 되어 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 농업인의 영농 편의성 향상을 위해 꾸준히 노력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

