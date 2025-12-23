한미 원자력협력TF 정부대표에 '비확산 전문가' 임갑수 대사 임명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국의 민간 우라늄 농축·사용후핵연료 재처리 권한 확대를 위해 미국과 협상할 정부대표에 임갑수 주루마니아 대사가 임명됐다. 전문 외교관 출신으로 국제 비확산 전문가로 꼽힌다.

외교부 당국자는 23일 정부서울청사에서 기자들과 만나 임 대사가 전날 한미 원자력 협력 태스크포스(TF) 정부대표로 임명됐다고 말했다. 현재 루마니아에 머물고 있는 임 대사는 내년 초께 귀국, TF 출범과 함께 본격적으로 임무를 시작할 것으로 보인다.

임 대사는 2016년 국제원자력기구(IAEA) 비확산 전문관으로 파견돼 근무했고, 외교부에서 주로 군축비확산·원자력 분야에서 경력을 쌓은 전문가다. 문재인 정부 당시 국가안보실(NSC)에 파견돼 근무하기도 했다.

앞서 조현 외교부 장관은 전날 연합뉴스TV에 출연해 "원자력 농축과 (사용후핵연료) 재처리 문제는 외교부에서 전담 인력을 꾸리고 조직을 만들어서 미국 측과 협의할 예정"이라고 밝혔다. 이는 지난달 14일 발표된 한미 정상회담 공동 설명자료에 담긴 내용이기도 하다.





외교부 당국자는 "정부대표가 조만간 설치될 한미 원미 원자력 협력 TF에서 대미협상을 총괄하고 조율하는 역할을 하게 된다"며 "양국이 어느 정도 준비가 됐을 때 협의를 시작할 것"이라고 말했다. TF에는 외교부 주도로 과학기술정보통신부, 원자력안전위원회, 한국원자력연구원 등 관계기관도 참여할 것으로 보인다.





