GH, 23일 '기회수도파트너스' 성과보고회…2년간 활동 마무리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기주택도시공사(GH)가 23일 수원시 코트야드 메리어트 수원에서 '제1기 GH기회수도파트너스 성과보고회'를 개최하고, 지난 2년간의 제1기 도민주주단 활동을 공식 마무리했다.

이번 성과보고회는 제1기 GH기회수도파트너스 운영성과를 공유하고, 도민주주들의 활동 소감과 정책 제언을 직접 듣기 위해 마련된 자리로, 김용진 GH 사장을 비롯한 공사 관계자들과 제1기 도민주주 60여명이 참석했다.

김용진 GH 사장은 환영사를 통해 "오늘 이 자리는 지난 2년간 여러분의 여정을 되돌아보고, 제1기 기회수도파트너스의 활동을 마무리하는 뜻깊은 자리"라며 "도민주주 여러분의 참여와 제언은 공사가 도시 변화와 주거 혁신을 고민하는 데 있어 무엇보다 소중한 나침반이 되어주었다"고 말했다.

기회수도파트너스 성과보고회

AD

이어 "기회수도파트너스는 도민의 눈높이에서 정책을 바라보고 공공의 가치를 함께 만들어 온 GH 도민참여 거버넌스의 대표 파트너"라며 "여러분이 남긴 경험과 제언은 향후 정책 및 사업 추진의 소중한 자산으로 계승해 나갈 것"이라고 강조했다.

GH 기회수도파트너스는 경기도민으로 구성된 명예 도민주주단으로, GH주요 정책과 사업에 대한 의견 제시 및 참여를 통해 공사의 투명성과 공공성을 높이는 역할을 수행해왔다.





AD

GH는 앞으로도 도민과의 소통을 지속적으로 강화하고, 도민이 체감할 수 있는 실질적인 주거 복지와 지속 가능한 도시 발전을 위해 최선을 다할 계획이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>