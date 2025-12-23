전남도, 저탄소농산물 인증 전국 1위 달성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

실적 284건·5천664㏊ 전국 33% 차지

연간 1만5천397톤 탄소배출 감축 효과

전남도는 '저탄소농산물 인증면적' 전국 1위를 달성했다. 전남도 제공

전라남도는 기후위기 대응과 저탄소농산물 시장 선점을 위해 2025년 처음 설정한 목표인 '저탄소농산물 인증면적' 전국 1위를 달성했다.

23일 한국농업기술진흥원에 따르면 전남도의 저탄소농산물 인증 실적은 284건에 5,664㏊로, 전국 인증면적 1만 8,935㏊의 33%를 차지해 전국 최대 규모다. 이는 지난해 인증면적 1,660㏊보다 약 3배인 240% 증가한 결과다.

저탄소 인증규모는 시·도별로 ▲전남 5,664㏊ ▲전북 4,560㏊ ▲경북 3,265㏊ ▲충북 1,996㏊ 순으로, 전남이 전국 1위를 차지했다. 전남은 연간 약 1만 5,397톤의 탄소배출 감축 효과를 거뒀다.

저탄소농산물 인증제는 온실가스 배출을 줄이기 위한 농업기술을 적용하고, 환경 영향을 최소화한 농축산물에 인증을 부여하는 제도다. 최근 지속가능발전을 위한 환경·사회·지배구조(ESG) 경영과 기후위기 대응 차원에서 주목을 받고 있다. 실제로 지난 1월부터 5차례 실시한 저탄소농산물 인증 교육에 760여 명이 참석하는 등 농업인의 관심도 높다.

신규 인증 신청 면적이 전국에서 가장 많은 배경으로는 전국 인증면적의 50% 이상을 차지하는 친환경농업 기반과 전국 최초로 인증 확대 계획 수립·추진 등이 주요 요인으로 꼽힌다.

특히 ▲친환경 벼 등 단지별 단체 신청 유도 ▲순회 설명회 운영 ▲인증 현장 평가에 대한 적극 대응 ▲전국에서 유일하게 전남도에 한해 인증 교육 5회 추가 실시 건의 등 노력이 성과로 이어졌다는 평가다.





김영석 전남도 친환경농업과장은 "기후위기 대응을 위해 녹색제품을 찾는 가치 소비가 빠르게 확산하고 있다"며 "저탄소농산물 시장을 선점하는 것이 무엇보다 중요한 시점"이라고 말했다. 이어 "전국 최대 친환경 인증면적을 보유한 탄소중립 선도지역으로서 저탄소농산물 인증 기반을 더욱 확충해 확대되는 시장에 적극 대응하겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

