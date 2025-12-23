'AI 실무자' 찾아라… 부산상공회의소, AI 아이디어 공모전 결과 발표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산상공회의소는 AI를 활용한 내부 업무 효율화와 회원기업 서비스 혁신을 위해 추진한 'AI 아이디어 공모전' 결과를 23일 발표했다.

이번 공모전은 사무국 전 직원을 대상으로 3개월간 진행됐으며 모두 16개팀이 참여했다. 참가 팀들은 업무 자동화와 데이터 기반 의사결정, 기업 지원 고도화, 정책·행정 서비스 혁신 등 실제 업무 현장에 적용할 수 있는 AI 활용 과제를 제안했다.

1차 내부 심사를 거쳐 8개팀이 선정됐고, 2차 결선에서는 외부 AI 전문가가 참여한 가운데 팀별 발표 평가가 이뤄졌다. 현장 적용 가능성과 확장성을 기준으로 최종 수상 과제가 결정됐다.

1위에는 동남권 사업재편 현장지원센터가 제안한 '실증사례 기반 사업재편 진단 플랫폼(RE-FORM AI)'이 선정됐다. 이 플랫폼은 축적된 사업재편 승인과 성공 사례 데이터를 AI로 분석해 기업별 승인 적합도와 최적 이행 시나리오를 제시하는 것이 특징이다. 정책 지원 업무의 정확성과 효율을 동시에 높일 수 있다는 점에서 높은 평가를 받았다.

2위는 기업규제개선팀의 '부산상의 기업애로 AI 인텔리전스 시스템'과 홍보팀의 'AI 업무비서 및 업무 자동화 시스템'이 공동 수상했다. 기업애로 AI 인텔리전스 시스템은 기업 애로와 규제 데이터를 AI로 분석해 건의서 초안과 유사 사례를 자동으로 도출해 규제 개선 업무의 전문성과 처리 효율을 높이는 데 초점을 맞췄다.

홍보팀의 AI 업무비서 시스템은 일정 관리와 보도자료·인사말 작성, 뉴스 검색 등 홍보 업무 전반을 AI 기반 챗봇으로 구현해 업무 프로세스를 표준화하고 처리 속도를 개선한 점이 평가됐다.

이 밖에 전략사업팀의 AI 기반 네트워크 구축 과제와 조사연구팀의 기업 분석·예측 대응체계, 인력양성팀의 인력양성 통합 관리 시스템이 우수 과제로 선정됐다. 이들 과제는 부서 간 데이터 연계와 AI 활용을 통해 회원기업 지원 서비스의 수준을 높이고 정책 대응의 선제성을 강화할 수 있다는 점을 인정받았다.

부산상공회의소는 수상 여부와 관계없이 실무 적용 가능성이 높은 과제는 단계적으로 도입해 사무국 업무 효율을 높이고 AI 활용 성과를 회원기업 지원 서비스로 확산해 지역기업의 AI 전환을 뒷받침할 계획이다.





이광석 총괄경영본부장은 "이번 AI 아이디어 공모전은 특정 부서나 일회성 사업이 아니라 부산상공회의소 전체의 일하는 방식을 바꾸는 장기적 혁신 과정"이라며 "임직원의 AI 활용 역량을 지속적으로 강화하고 그 성과를 회원기업과 공유해 부산이 AI 기반 산업 혁신을 이끄는 데 역할을 하겠다"고 힘줬다.

