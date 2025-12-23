메르세데스-벤츠, 겨울 맞이 팝업 행사로 고객 눈길

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

모나 용평 스키리조트서 '윈터 스릴' 진행

메르세데스-벤츠 코리아는 겨울을 맞아 강원도 평창군 모나 용평 스키리조트에서 겨울 레저 시즌에 맞춘 다양한 브랜드 경험을 제공하는 팝업 행사 '윈터 스릴'을 운영한다고 23일 밝혔다. 메르세데스-벤츠코리아

드래곤밸리 호텔 앞에 메르세데스-벤츠 고객만을 위한 전용 공간 '메르세데스-벤츠 윈터 라운지'를 내년 2월 22일까지 운영한다. 약 100명까지 동시 수용 가능한 이 프라이빗 라운지에는 메르세데스-벤츠 차량 키 또는 메르세데스 미 애플리케이션 인증을 통해 입장할 수 있으며, 고객은 겨울 레포츠를 즐기는 사이 편안하고 고급스러운 공간에서 여유롭게 휴식을 취할 수 있다.

또 GLC, GLE, GLS 등 주요 SUV 모델과 메르세데스-AMG CLE 카브리올레가 전시, 레저 라이프 스타일과 어울리는 메르세데스-벤츠 차량의 감성과 면모를 가까이서 직접 살필 수 있다. 브랜드 감성을 반영한 액세서리·컬렉션 숍, 온라인 컨설팅 존을 비롯해 식음료 서비스, 안마 의자, 보드게임, 도서 등 전 연령대의 고객들이 즐길 수 있는 다양한 편의시설을 제공한다.

오는 24일과 25일, 31일과 1월1일에는 '홀리데이 칵테일 나이트'를 진행하며, 매주 토요일에는 국내 누적 500만 관객을 모은 할리우드 블록버스터 'F1 더 무비'를 상영할 예정이다.





리조트가 위치한 발왕산 정상에는 메르세데스-AMG GT 55 4MATIC+가 전시된다. 설경과 대비되는 강렬한 레드 색상의 차량은 AMG의 다이내믹한 퍼포먼스 감성과 '윈터 스릴' 콘셉트를 시각적으로 상징해 방문객들에게 보는 재미를 선사할 예정이다.





