삼성-오픈AI 동맹, 첫 결실 나왔다…삼성SDS, 국내 첫 파트너 계약

이명환기자

입력2025.12.23 14:00

챗GPT 엔터프라이즈 리셀러 파트너 계약
기업고객 도입·관리 등 전방위 지원
스타게이트 파트너십 이후 첫 협업 사례

인공지능(AI) 인프라 구축을 위해 손잡은 삼성과 오픈AI가 첫 결실을 냈다. 삼성SDS(삼성에스디에스)가 오픈AI와 파트너 계약을 체결하면서다.


삼성SDS는 국내 기업 최초로 오픈AI의 챗GPT 엔터프라이즈 리셀러 파트너 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.


이호준 삼성SDS 클라우드서비스사업부장(부사장·왼쪽)과 김경훈 오픈AI 코리아 총괄대표가 계약 체결 후 기념사진을 촬영하고 있다. 삼성SDS 제공
챗GPT 엔터프라이즈는 기업용 서비스로, 무료 요금제나 플러스 요금제와 비교해 빠른 속도를 제공한다. 여기에 엔터프라이즈급 보안과 개인정보 보호를 제공한다. 이 밖에도 ▲더 긴 입력을 처리할 수 있는 확장된 컨텍스트 윈도우 ▲고급 데이터 분석 기능 ▲다양한 커스터마이징 옵션 등 기업 활용에 특화된 기능을 제공한다.


삼성SDS는 기업이 챗GPT 엔터프라이즈를 도입하기 위해 필요한 기술 지원과 컨설팅, 보안 서비스 등 도입부터 관리까지의 모든 서비스를 제공한다. 아울러 오픈AI 응용프로그램 프로그래밍 인터페이스(API)를 활용한 컨설팅, 구축, 운영 서비스도 함께 수행한다.


삼성SDS는 이번 계약 체결을 통해 AI 전환을 원하는 기업 고객에게 더욱 다양한 서비스를 제공할 수 있게 되며 삼성SDS의 업종 노하우와 오픈AI의 기술력을 접목해 AI 사업 경쟁력을 강화할 계획이다.


앞서 양사는 지난 10월 파트너십을 맺고 오픈AI의 차세대 '스타게이트' AI 데이터센터의 설계, 구축, 운영 부문에서 협력하기로 했다. 오픈AI는 해당 클라우드 인프라에서 AI 모델을 공급할 예정이다. 스타게이트는 대규모 AI 인프라를 구축하는 오픈AI의 최첨단 프로젝트로, 삼성SDS는 스타게이트를 위한 국내 데이터센터 파트너 중 한 곳으로 선정됐다.


김경훈 오픈AI 코리아 총괄대표는 "오픈AI 코리아의 주요 목표 중 하나는 국내 기업들의 AI 전환을 지원하는 데 있다"면서 "삼성SDS와의 리셀러 계약을 통해 기업용 오픈AI 서비스를 더 많은 국내 기업에 확산할 수 있게 되기를 기대한다"고 말했다.


이호준 삼성SDS 클라우드서비스사업부장(부사장)은 "이번 계약을 통해 오픈AI의 AI 서비스를 국내 기업에 최초로 제공해 기업 고객의 AI 전환(AX) 혁신을 선도할 것으로 기대한다"며"다양한 산업 분야의 기업과 고객을 대상으로 챗GPT 엔터프라이즈를 공급할 계획"이라고 밝혔다.


삼성SDS는 챗GPT 엔터프라이즈에 대한 설정 지원, 현장 교육, 컨설팅 등 초기 도입 고객을 위한 다양한 프로모션 프로그램을 제공할 예정이다.


이재용 삼성전자 회장(왼쪽)이 지난 10월1일 삼성전자 서초사옥에서 샘 올트먼 OpenAI 대표와 '글로벌 AI 핵심 인프라 구축을 위한 상호 협력 LOI(의향서) 체결식'에서 악수하고 있다. 삼성전자 제공

한편, 이재용 삼성전자 회장은 지난 10월1일 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)를 만나 '글로벌 AI 핵심 인프라 구축을 위한 상호 협력 LOI(의향서)'를 체결했다. 오픈AI와 의향서를 체결한 삼성 관계사는 삼성SDS를 비롯해 삼성전자, 삼성물산, 삼성중공업 등 총 4개사다.


양사를 이를 통해 차세대 AI 데이터센터 혁신을 주도하겠다는 구상이다. 구체적으로 AI 데이터센터에 들어갈 메모리 반도체 공급과 센터 설계, AI 서비스 제공, 해상 인프라 건설까지 아우르는 내용의 파트너십을 체결했다.




이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

