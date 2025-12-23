카카오엔터, 텐센트·라인뮤직과 '글로벌 K팝 차트' 띄운다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중·일 음악플랫폼과 업무협약

카카오엔터테인먼트는 K팝 글로벌 저변을 확대하기 위해 중국 텐센트뮤직, 일본 라인뮤직과 파트너십을 맺고 한중일 통합 차트를 구축한다고 23일 밝혔다.

카카오엔터는 음악플랫폼 멜론 내에 중국 텐센트뮤직 산하 플랫폼(QQ·KUGOU·KUWO·JOOX)과 일본 라인뮤직의 이용량을 통합한 'K팝 아티스트 차트'를 론칭하기 위해 이들 기업과 각각 업무협약(MOU)을 체결했다.

멜론의 20년 운영 노하우를 텐센트뮤직의 중화권·동남아시아 점유율 및 일본 내 9900만명이 이용하는 커뮤니케이션 앱 '라인(LINE)'과 연동한 라인뮤직의 영향력과 접목해 차트 위상을 높일 계획이다.

장윤중 카카오엔터 대표는 "아시아 음악 산업을 이끄는 세 기업이 협력해 K팝의 글로벌 기준이 될 차트를 선보이게 되어 뜻깊다"며 "이번 차트가 K팝 시장에 신뢰도 높은 기준을 제시함으로써 생태계의 성장과 글로벌 위상 제고에 기여할 것"이라고 강조했다.





마스다 준 라인뮤직 대표는 "K팝 팬들의 활동이 글로벌 차트에 반영되는 것은 아티스트와 팬 모두에게 의미 있는 시도"라며 "앞으로 음악 팬덤 플랫폼으로서 J팝을 비롯한 현지 아티스트들의 생태계 확대에도 힘쓰겠다"고 밝혔다.





