모닝스타 DBRS 수석 부사장 "SKT, 소버린 AI 실행 역량 갖춰"

스콧 래티 수석 부사장, SKT뉴스룸과 인터뷰

"GPU 인프라, 서비스 제공 측면 역할 중요"

모닝스타DBRS 스콧 래티 수석 부사장, 국제재무분석사(CFA). 사진제공=SKT

글로벌 신용평가사이자 리서치 기관인 모닝스타 DBRS의 스콧 래티 수석 부사장이 한국의 독자 AI파운데이션 모델 프로젝트에 참여중이 SKT 컨소시엄이 프로젝트를 성공적으로 이끌 가능성에 대해 높은 기대를 갖고 있다고 평가했다. SK텔레콤은 23일 래티 부사장이 SKT 뉴스룸과의 인터뷰에서 이같이 언급했다고 밝혔다.

모닝스타 DBRS는 지난 11월 말 발표한 보고서를 통해 소버린 AI를 단순한 기술 개발 차원을 넘어 국가 인프라로서의 실행력이 요구되는 영역으로 규정하며, 이러한 조건을 충족할 수 있는 현실적인 주체로 통신사를 지목한 바 있다.

래티 부사장은 한국 정부가 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트의 정예팀 가운데 하나로 SKT 컨소시엄을 선정한 데 대해 "한국 정부의 선제적이고 전략적인 판단"이라고 평가했다. 그는 SKT의 데이터센터(AI DC) 운영 경험과 AI 서비스 실행 역량, 대규모·복합 네트워크를 장기간 안정적으로 운영해 온 경험이 프로젝트 성공의 핵심 경쟁력이라고 분석했다.

특히 SKT 컨소시엄이 그래픽처리장치(GPU) 지원 역할을 맡고 있는 점과 관련해, 래티 부사장은 "SKT가 GPU 인프라와 관련 서비스 제공 측면에서 중요한 역할을 수행하고 있음을 보여준다"고 짚었다.

글로벌 빅테크 중심으로 전개되는 AI 경쟁 구도 속에서 모닝스타 DBRS는 SKT 컨소시엄의 차별화 요소로 '한국어와 문화에 최적화된 AI 모델 개발 역량'을 꼽았다. 한국은 세계 최고 수준의 5G, 광통신 인프라를 갖춘 국가로, 데이터 집약적인 AI 서비스 확산에 유리한 환경을 보유하고 있다는 분석이다.

래티 부사장은 "통신사는 국가·사회에 필수적인 대규모 통신 네트워크를 오랫동안 운영·관리해 온 경험이 있다"며 "네트워크, 데이터센터, 전력 협업 구조를 함께 아우를 수 있다는 점에서 소버린 AI 인프라를 실제로 통합·구축할 수 있는 주체"라고 말했다.

또한 그는 "통신사는 각국의 법·규제와 문화적 규범에 맞춰 인프라를 운영해 온 경험과 정부와의 협력 이력을 동시에 갖추고 있다"며 "민감성이 높은 소버린 AI 영역에서 신뢰 가능한 파트너가 될 수 있다"고 강조했다.





래티 부사장은 "소버린 AI는 비즈니스 운영 방식과 경제 성장 구조, 사람들의 일상까지 폭넓게 변화시킬 것"이라며 "향후 10년을 규정할 기술이 될 잠재력이 크다"고 전망했다. 이어 AI 생태계에 속한 기업과 기관들은 장기적 관점에서의 대규모 투자와 함께, 새로운 기회에 유연하게 대응할 수 있는 애자일한 전략이 중요하다고 조언하며, 자본 집약적 산업 특성상 우선순위 설정이 중요하다고 덧붙였다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

