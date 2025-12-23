트럼프 "美해군 '황금함대' 구축…새 호위함, 한화와 협력할 것"

'트럼프급' 군함 도입하는 '황금함대' 구상

"한화는 '굿 컴퍼니'"…해군·민간회사 협력

항공모함 3척 건조 중…"방산 업체 만나 일정 논의"

도널드 트럼프 미국 대통령이 미 해군의 차세대 군함 건조 구상인 '황금 함대(Golden Fleet)' 구축 계획을 발표했다. 이 전력의 일부로 새로 도입될 프리깃함(호위함)은 한국 기업 한화와의 협력을 통해 건조될 예정이라고 밝혔다. 이에 따라 한미 정상이 합의한 대미 조선업 투자 프로젝트 '마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)' 추진에 속도가 붙을지 주목된다.

22일(현지시간) 미국 플로리다주 팜비치 마러라고 리조트에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 미 해군의 차세대 군함 건조 계획인 '황금 함대(Golden Fleet)' 구상을 발표했다. 트럼프 대통령은 자신의 이름을 딴 '트럼프급(Trump-class)' 전함이 "미국 역사상 가장 크고, 세계 역사상 가장 거대한 전함이 될 것"이라고 밝혔다. AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 22일(현지시간) 플로리다주에 있는 자신의 마러라고 별장에서 마코 루비오 국무부 장관, 피트 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관, 존 펠란 해군 장관과 함께 기자회견을 열고 "지난주 미 해군은 새로운 급의 프리깃함 건조 계획을 발표했다. 그들은 한국 회사와 함께 일하게 될 것"이라며, 특히 이 한국 회사에 대해 "한화라는 좋은 회사다. (한화는) 필라델피아 해군 조선소에 50억달러를 투자하기로 합의했다"고 말했다. 그러면서 "그곳은 위대한 조선소였다. 오래전 폐쇄됐지만, 다시 문을 열어 미 해군 및 민간 회사들이 함께 일하고 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령이 언급한 필라델피아 조선소는 한화가 인수한 필리 조선소를 가리킨 것으로 보인다.

미 해군이 한화의 도움을 얻어 새로 도입하려는 프리깃함은 트럼프 대통령이 이날 발표한 '황금 함대'에 편제된다. 트럼프 대통령은 이들 함정이 "지금 당장 필요"하기 때문에 민간 기업인 한화의 협력을 받는다고 설명했다. 당초 이탈리아에서 도입하려던 프리깃함 사업이 지연되자 신속한 선박 건조 능력을 갖춘 한국 기업을 선택했다는 의미로 해석된다.

트럼프 대통령은 "미국은 수년간 많은 신형 군함을 건조해 왔지만, 이들은 점점 더 작아졌고, 우리의 '힘을 통한 평화' 전략에 부합하지 않는다"며 "이제 항공모함을 포함해 그 규모도 확대할 예정이다. 이들 신형 함정은 완공되면 3만~4만t을 넘는 규모로, 미 해군 함대의 기함이 될 것"이라고 했다. 현재 미 해군의 주력함은 약 9500t 규모의 알레이버크급 구축함이다. 트럼프 대통령은 이들 함정만으로는 향후 해군 전력 경쟁에서 충분하지 않다고 보고 있다고 월스트리트저널(WSJ)은 전했다.

미 해군은 이 같은 '트럼프급' 전함 2척을 먼저 건조하고, 궁극적으로는 20~25척으로 늘릴 계획이다. 첫 트럼프급 전함의 이름은 'USS 디파이언트(Defiant·도전 또는 반항의 의미)'로 정했다고 트럼프 대통령은 소개했다. 또 대형 항공모함 3척을 건조 중이며, 잠수함도 12~15척 건조 중이거나 건조에 들어갈 예정이라고 밝혔다. 그는 "미국은 이미 아이오와·미주리·위스콘신·앨라배마 등 수많은 전함을 만들었지만 (새로 건조하는 군함은) 이들보다 100배 강한 힘과 위력을 지닐 것"이라며 "우리는 이 함정들을 미국에서 건조한다. 다음 주에 주요 방산 업체들과 만나 생산 일정에 대해 논의할 것"이라고 했다.

'황금 함대' 구상에 따른 새 함대는 극초음속 미사일을 포함한 장거리 미사일을 갖춘 대형 구축함 여러 척과 이보다 많은 소형 호위함들로 구성된다. 트럼프 대통령은 "최첨단 전자기 레일건과 고출력 레이저 무기가 장착될 예정"이라며 "핵무기 탑재가 가능한 순항미사일도 운용할 것"이라고 밝혔다.

트럼프 대통령이 직접 관여한 이번 계획은 중국 해군력 확대를 견제하기 위한 것으로 풀이된다. '황금 함대'라는 이름은 미국의 차세대 방공 시스템인 '골든 돔'처럼 황금을 좋아하는 트럼프 대통령의 성향을 반영한 것이라고 WSJ는 설명했다.





다만 이번에 발표된 새 함대는 노후화한 기존 함대를 대체하기 위해 웅장한 규모와 외관에만 치우쳐 비용 대비 성능이 떨어질 것이라는 우려가 제기된다. 마크 몽고메리 전 해군 소장은 새 호위함의 경우 수직발사 시스템이나 이지스 방어 시스템을 갖추지 못해 "전술적으로 쓸모가 없다"고 했다. 그러면서 "대통령 본인이 보기에 전함이 멋있어 보인다는 시각적 이미지에 초점을 맞추고 있을 뿐"이라고 비판했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

