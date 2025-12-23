"이러니 세계서 안심하고 타지" 전항목 최고 등급도…美서 경쟁사 압도한 현대차그룹

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'가장 안전한 차' 21개 최다 선정

아이오닉 9·EV 9 모든 항목서 최고 등급

현대자동차그룹이 미국 최고 권위의 충돌 안전 평가에서 경쟁사들을 압도하는 성적을 거뒀다. 플래그십 대형 전동화 SUV 현대차 '아이오닉 9'과 기아 'EV9'은 모든 평가 항목에서 최고 등급을 기록했다.

현대차그룹은 '미국 고속도로 안전보험협회(IIHS)'가 발표한 충돌 안전 평가 결과, 제네시스 G80와 기아 쏘렌토가 '톱 세이프티 픽 플러스(TSP+)' 등급을, 현대차 팰리세이드가 '톱 세이프티 픽(TSP)' 등급을 추가로 획득해 연간 누적 전 세계 자동차 그룹 중 가장 많은 총 21개 차종이 TSP+ 및 TSP 등급에 이름을 올렸다고 23일 밝혔다. 2위는 폭스바겐과 혼다로 각각 9개 차종에 불과했다.

현대자동차 아이오닉 9. 현대차

현대차그룹은 2년 연속 '가장 안전한 차' 최다 선정 기록을 달성했으며, TSP+ 등급 획득 차종을 지난해 12개에서 18개로 대폭 늘었다.

TSP+ 등급을 획득한 모델은 ▲아이오닉 5 ▲아이오닉 6 ▲아이오닉 9 ▲코나 ▲투싼 ▲싼타페 ▲아반떼(현지명 엘란트라) ▲쏘나타 등 현대차 8개 차종과 ▲EV9 ▲스포티지 ▲쏘렌토 ▲텔루라이드 ▲K4 등 기아 5개 차종, ▲GV60 ▲GV70 ▲GV70 전동화 모델 ▲GV80 ▲G80 등 제네시스 5개 차종이다.

TSP 등급에는 현대차 ▲팰리세이드 ▲싼타크루즈, 제네시스 ▲G90 등 총 3개 차종이 선정됐다.

제네시스 G80. 제네시스

이번 결과로 전기차 전용 플랫폼 'E-GMP'의 뛰어난 안전성도 입증했다. 아이오닉 9과 EV9이 전면·측면 충돌 평가와 충돌방지 시스템 평가 등 모든 항목에서 최고 등급 '훌륭함'을 받았으며, 준중형 SUV 아이오닉 5·GV60와 중형 세단 아이오닉 6 등 E-GMP 전기차가 TSP+ 등급을 획득했다.

충돌 시 에너지 분산에 유리한 다중 골격 구조와 초고장력강 확대 적용 등 안전을 최우선으로 한 E-GMP의 설계 철학이 실증적 결과로 이어졌다는 평가다.

또 아반떼, 스포티지, 싼타페 등 하이브리드 파워트레인을 갖춘 주력 내연기관 모델도 TSP+ 등급에 선정, 모든 동력원에서 일관된 안전성과 전동화 전환기의 지속 가능한 경쟁력을 확보했음을 입증했다.

기아 쏘렌토. 기아

IIHS는 충돌 평가에서 최고 수준의 안전성을 갖춘 차량에 TSP+를, 양호한 성적을 거둔 차량에 TSP를 부여한다. 올해는 한층 강화된 뒷좌석 승객 안전 평가 기준을 적용했다. 전면 충돌 평가에서 운전자 뒷좌석에 작은 체구의 여성 또는 12세 아동을 대표하는 더미(인체 모형)를 배치, 충돌 사고 시 뒷좌석 승객에게 발생할 가능성이 높은 부상 유형을 반영해 평가 방식을 보완했다. 지난해까지는 '양호함' 등급만 받아도 TSP+ 획득이 가능했지만, 올해부터 TSP+는 '훌륭함', TSP는 '양호함' 이상을 충족해야 획득할 수 있도록 기준을 강화했다.





현대차그룹 관계자는 "고객의 안전을 최우선 가치로 삼는 그룹의 노력이 세계 최고 권위의 평가를 통해 2년 연속 입증됐다"며 "글로벌 최고 수준의 안전성을 갖춘 차량을 제공해 고객 신뢰를 더욱 견고히 할 것"이라고 말했다.





