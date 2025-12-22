여야 '통일교 특검법' 급물살…각자 발의 후 협의키로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

특검 수사 대상·방식, 법안 발의 후 조정키로

쿠팡 청문회는 여야 이견…내일 다시 논의

여야가 통일교의 정치권 금품 지원 의혹 수사를 위한 특검법을 각자 발의한 뒤 협의를 이어가기로 결정했다고 22일 밝혔다.

이날 김병기 더불어민주당 원내대표·문진석 원내운영수석부대표와 송언석 국민의힘 원내대표·김은혜 원내정책수석부대표는 여의도 국회에서 만나 이같이 합의했다.

문 원내운영수석은 회동 후 기자들과 만나 "각자 통일교 특검 법안을 제출하고 협의해 신속하게 실행하는 것으로 합의했다"고 밝혔다.

이에 대해 김 원내정책수석은 "이미 개혁신당과 (특검)법안을 논의했고, 현재도 절충이 이뤄지고 있어 내일이라도 법안을 발의할 수 있다"며 "연내라도 민주당과 협의 절차를 마무리해서 통일교 특검이 이뤄지길 바란다"고 말했다.

통일교 특검은 민주당이 국민의힘 요구를 전격 수용하며 논의가 급물살을 탔다. 다만 특검 후보 추천권 등을 두고는 여야 간 줄다리기가 예상된다.

쿠팡 연석 청문회에 대해서는 여야가 입장차를 드러냈다. 이에 여야는 23일 다시 만나 결정하기로 했다. 앞서 민주당은 오는 30~31일 과학기술정보방송통신위와 정무위, 국토교통위, 기후에너지환경노동위, 기획재정위가 연석 청문회를 개최한다고 밝혔다.

이에 대해 문 원내운영수석은 "국민의힘은 이미 청문회를 할 만큼 했는데 또 하는 건 적절하지 않고 정부의 피해구제 조치가 필요하다는 입장이지만 우리 당(민주당)은 충분히 (청문회를) 하지 않았다, 연석 청문회를 통해 문제를 파헤칠 필요 있다는 주장"이라고 말했다.

이어 "국민의힘은 특위를 구성해 국정조사를 하자는 입장"이라며 "해당 문제는 내일 다시 만나서 논의하기로 했다"고 덧붙였다.





김 원내정책수석은 "지금 가장 필요한 것은 국민에 대한 정부의 즉각적 조치"라며 "정확한 진상규명과 재발 방지를 위해 필요하다면 '대충 청문회'는 하지 말고 확실히 국정조사를 하자는 것이 국민의힘의 입장"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

