해상풍력 검사기간 일주일로 단축…전기안전공사, 전담팀 발족

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

설계 단계부터 전담자 지정, 원스톱 서비스

육상서 설치전 검사 실시…해상검사 축소

22일 전북 완주군 한국전기안전공사에서 진행된 풍력발전검사발대식에서 남화영(왼쪽 9번째)사장과 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 2025.12.22 한국전기안전공사.

AD

한국전기안전공사가 해상풍력 발전 설비의 원활한 운영을 지원하기 위한 전담 조직을 발족하고 검사 절차와 방법을 개선하기로 했다.

한국전기안전공사는 22일 전북 완주군 본사에서 '풍력발전검사팀 발대식'을 열었다고 밝혔다. 44명으로 구성된 풍력발전검사팀은 최근 해상풍력발전 설비가 늘어나면서 발생하는 검사 병목현상의 해결을 위해 조직됐다.

해상풍력발전 설비는 정부의 에너지 전환 정책에 따라 앞으로 급속도로 증가할 것으로 예상된다. 정부는 최근 상업 운전 기준 2025년 0.35GW 수준인 해상풍력발전을 2035년 누적 25GW 이상으로 확대한다는 계획을 발표했다.

문제는 해상풍력발전의 경우 바다 위에 설치되기 때문에 기상 여건에 따라서 검사에 걸리는 시간이 달라질 수 있다는 점이다.

전기안전공사 관계자는 "해상풍력 설비는 풍랑 등에 의해 검사 기간에 변수가 많다"며 "최근 해상풍력발전이 대규모화·대형화되면서 검사 수요 폭증이 예상되는 만큼, 이에 선제적으로 대응하기 위해 설계 단계부터 전담자를 지정해 사업자가 원하는 날 검사를 진행하는 등 원스톱서비스를 제공할 것"이라고 말했다.

전기안전공사는 전담팀 발족과 함께 검사 과정도 전면 개편했다. 기존에는 ▲기초구조물검사 ▲수전 검사 ▲완성검사 등 129개 항목의 검사가 모두 해상에서 진행됐다. 만약 해상 기상 악화가 겹친다면 검사 완료까지 2개월 이상 지연되는 경우도 있었다.

이번에 개편한 검사 방법은 육상에서 발전설비가 조립되는 동안 설치전 검사(79개 항목)를 실시하고, 해상에서 기초구조물 검사(6개 항목)를 진행한다.

이어 육상 원격제어실에서 수전 검사(19개 항목), 완성검사(25개 항목)를 완료해 해상검사 비중을 약 80%까지 축소할 수 있다는 게 장점이다.

전기안전공사는 이번 전담팀 구성과 검사 절차 개편으로 앞으로 풍력발전 설비 검사 대기 시간을 일주일 정도로 대폭 줄일 수 있을 것으로 기대했다.





AD

남화영 한국전기안전공사 사장은 "안정적인 에너지 공급 없이는 에너지 전환도 성공할 수 없다"며 "기존과 달리 해상에서 진행되는 작업의 비율을 대폭 낮춰 검사에 걸리는 시간을 획기적으로 단축했다"고 말했다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>