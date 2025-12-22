지난해 개인사업자 연체율 0.98% '역대 최고'

개인사업자 대출액 줄었지만
연체율은 3년째 상승세 지속
고금리에 불경기도 영향 미쳐
자영업자 등 개인 사업자의 연체율이 지난해 0.98%를 기록하며 역대 최고치를 찍었다. 고금리 추세인 데다 경기가 좋지 않았던 점이 영향을 미쳤다.
국가데이터처가 22일 발표한 '2024년 일자리행정통계 개인사업자 부채(잠정)'를 보면 지난해 개인사업자 평균 대출은 1억7892만원으로 전년 동기 대비 30만원(0.2%) 줄었다.
금융 기관별로 보면 은행 대출은 0.3% 늘어난 반면 비은행 대출이 0.8% 줄었다. 비은행 대출이 감소한 것은 2017년 관련 통계 집계 이후 처음이다.
연체율(대출 잔액 기준)은 0.33%포인트 오른 0.98%이다. 연체율 수치와 상승 폭 모두 관련 통계 작성 이후 최고치를 기록했다. 연체율은 2022년(0.05%포인트) 이후 3년째 상승 흐름을 이어가고 있다.
연체율은 매출액이 낮을수록 높았다. 매출액 별로 보면 3000만원 미만(2.03%)이 가장 높고 10억원 이상(0.28%)이 가장 낮았다.
사업 기간을 보면 3~10년 미만(1.31%) 연체율이 가장 높은 것으로 나타났다. 10년 이상(0.64%)은 가장 낮았다.
종사자가 없는 개인 사업자 연체율은 1.00%로, 종사자가 있는 개인 사업자(0.32%)보다 높았다.
대출 잔액 기준으로는 1000만원 미만(2.54%)이 가장 높았다. 2억~3억원 미만(0.56%)은 가장 낮은 것으로 나타났다.
연령대를 보면 신용도가 낮은 20대(29세 이하)가 1.29%로 가장 높았다. 20대의 경우 대출 규모 자체도 4.6% 감소해 가장 크게 줄었다.
지금 뜨는 뉴스
산업별로 보면 건설업(1.93%), 사업지원·임대업(1.31%), 농림어업(1.29%) 순으로 연체율이 높았다.
세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>