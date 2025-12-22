백경현 시장 “인창천 복원 시민의 품으로…구리 대표 명소로 만들 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구리시, '인창천 생태하천 복원 사업' 착공

2028년 완공 목표…시민의 휴식과 여가

생태체험 가능한 친수공간 제공 기대

경기 구리시(시장 백경현)는 22일 수택동 돌다리공원에서 인창천 생태하천 복원 사업 건설공사 착공식을 개최했다.

백경현 구리시장이 22일 수택동 돌다리공원에서 인창천 생태하천 복원 사업 건설공사 착공식에서 인사말을 하고 있다. 구리시 제공

인창천은 구리시 도심을 가로지르던 자연 하천이었으나, 도시화 과정에서 주택 및 상업지역으로 개발되면서 1993년 콘크리트 구조물로 복개되었다. 현재 상부는 주차장으로, 하부는 우·오수 합류식 배수암거로 설치되어 이용되고 있으며, 이에 따라 동·식물의 서식공간이 많이 감소해 생태적으로 매우 취약한 건천화 하천 상태에 놓여 있다.

'인창천 생태하천 복원 사업'은 수질 오염과 훼손으로 기능이 저하된 인창천에 생태적 기능을 회복하고, 도시·하천·생물이 조화롭게 공존하는 생태 공간으로 조성해 건강한 하천과 수생태계의 회복을 목표로 추진되는 사업이다. 총사업비는 475억원으로 이 중 도비와 한강수계관리기금에서 85%의 재원을 확보했으며 총공사 기간은 3년으로 2028년 준공을 목표로 하고 있다.

구리시는 인창천 생태하천 복원 사업을 통해 도심 환경개선과 하천 수질 향상에 이바지하는 것은 물론, 많은 시민이 편안하게 휴식을 취할 수 있는 친수공간을 조성함으로써 시민 삶의 질 향상과 지역 주민의 자긍심 고취에 크게 이바지할 것으로 기대한다.

또한, 시에서 추진하고 있는 인창천 주변 낡은 시설에 대한 개선 및 상권 활성화를 위한 도시재생사업을 연계하여 추진함으로써 지역경제 활성화와 지역발전 촉진하는 원동력을 마련할 계획에 있다.





백경현 구리시장 등 참석자들이 22일 수택동 돌다리공원에서 인창천 생태하천 복원 사업 건설공사 착공식에서 시삽을 하고 있다. 구리시 제공

백경현 구리시장은 "그동안 부단한 노력으로 인창천 생태하천 복원 사업 착공식 개최할 수 있었고, 오늘 착공식으로 시민분들이 살아 숨 쉬는 건강한 도심하천을 이용함에 한 걸음 가까워져 매우 기쁘다"며 "앞으로 인창천이 구리시의 중심 상권에 가장 가까운 기반 시설로서의 지역 명소로 자리 잡을 수 있도록 철저한 공사 관리로 사업 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

