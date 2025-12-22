락앤락, '베트남 소비자가 신뢰하는 50대 브랜드' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2008년 현지 진출…14년 연속 톱10 선정

락앤락은 '베트남 소비자가 신뢰하는 50대 브랜드'에 14년 연속 선정됐다고 22일 밝혔다.

베트남 소비자가 신뢰하는 50대 브랜드는 베트남 대표 경제지 '베트남 이코노믹 타임스'가 주관한다. 락앤락은 제품 경쟁력과 지속가능경영 측면에서 높은 평가를 받으며 50대 브랜드 중 '톱(Top)10'에 14년 연속 선정됐다.

락앤락은 '2025 베트남 소비자가 신뢰하는 50대 브랜드'에 선정됐다고 22일 밝혔다. 락앤락

2008년 베트남에 진출한 락앤락은 현지화 전략과 지역사회 공헌을 통해 베트남 소비자들에게 프리미엄 브랜드로 자리매김했다. 스쿠터에 안정적으로 걸고 다닐 수 있는 '버킷 텀블러' '에너제틱 텀블러' '주방가전 Bianco' 시리즈 등 베트남 소비자의 생활상을 반영한 특화 제품으로 인기를 끌고 있으며, 현재 하노이와 호찌민을 중심으로 40개 이상의 매장을 운영하고 있다.

사회공헌활동에도 남다른 노력을 기울이고 있다. 글로벌 사회공헌 프로그램인 '락앤락과 함께하는 용기' 사업을 베트남에서 적극적으로 펼치고, 태풍·홍수 등 재난 재해 피해 주민과 한부모 가족 등 취약계층을 대상으로 꾸준히 기부 활동을 진행하고 있다.





남성우 락앤락 베트남 최고경영자(CEO)는 "현지 소비자들의 니즈를 적극적으로 반영한 더 좋은 제품으로 보답해 나가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

