초록소프트, 디비스쿨과 ‘버티컬 AI 및 AI 에이전트’ 공동 사업화

MOU 체결…AI 에이전트 개발 컨소시엄 구성

인공지능(AI) 전문기업 초록소프트는 IT 컨설팅 브랜드 '디비컨설팅'을 운영하는 기업 디비스쿨과 AI 기술 교류 및 AI 기반 서비스 공동 사업화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 협약과 함께 양사는 ▲LLM(거대언어모델) 기반 버티컬 AI 기술 교류 ▲AI 기반 신규 서비스 공동 개발 ▲고객사 맞춤형 AI 모델 및 AI 에이전트 개발을 위한 컨소시엄 구성 ▲공동 영업 및 사업화 추진 등 전방위적인 협력을 이어갈 예정이다.

업무협약식에서 초록소프트 김명락 대표(왼쪽에서 두 번째)와 디비스쿨 구민규 대표(왼쪽에서 세 번째)가 기념촬영을 하고 있다. 초록소프트

초록소프트는 이번 협력에서 핵심 기술 공급을 주도한다. 자체 보유한 LLM 기반 버티컬 AI 모델링, 고성능 데이터 처리 및 학습 기술, AI 모듈 개발 역량을 디비컨설팅과 공유하며 서비스의 기술적 완성도를 높일 계획이다. 디비컨설팅은 AI 에이전트 서비스의 기획, 설계, 운영 전반을 담당하며 인도 현지 기술 개발팀과의 협업을 통해 개발 효율성과 확장성을 극대화하는 역할을 맡는다.

양사는 특히 기업 고객(B2B)을 위한 '맞춤형 AI 에이전트' 개발에 집중할 방침이다. 초록소프트의 AI 모델링 기술에 디비컨설팅의 서비스 및 운영 기술을 더해 단순한 챗봇을 넘어 실제 업무 수행이 가능한 고도화된 AI 솔루션을 제공한다는 전략이다. 이를 위해 양사는 공동 브랜드를 구축하거나 조인트 솔루션을 출시하는 방안도 적극 검토 중이다.





김명락 초록소프트 대표는 "이번 협약은 초록소프트가 축적해 온 버티컬 AI 기술이 다양한 서비스 영역으로 확장되는 중요한 계기가 될 것"이라며, "단순한 기술 제휴를 넘어, 고객의 비즈니스 환경을 혁신적으로 개선할 수 있는 실질적인 AI 솔루션을 선보이겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

