고양 스마트시티 ‘30억 재원 공백’ 비상…시, 추경 확보로 마지막 퍼즐 맞춘다

시의회 30억원 삭감…시, 1회 추경 반영 총력

고양시, '거점형 스마트시티' 막바지 박차

내년 6월 준공 목표…총사업비 400억 규모

8개 핵심 스마트 서비스 본격 구축 단계 진입

고양특례시(시장 이동환)가 미래형 첨단 도시로의 도약을 위한 '거점형 스마트시티 조성사업'의 마지막 퍼즐 맞추기에 나섰다. 시는 최근 서비스 구축을 위한 업체 선정을 모두 마치고 내년 6월 준공을 목표로 본격적인 개발 단계에 진입했다고 밝혔다.

고양특례시청 전경. 고양특례시 제공

22일 고양특례시에 따르면 시가 역점 추진 중인 총 400억원 규모의 '거점형 스마트시티 조성사업' 예산이 2026년 본예산 심의 과정에서 30억원 삭감돼 내년 1회 추경으로 다시 확보해야 하는 상황이다.

이 사업은 지난 2023년 국토교통부 국가공모사업으로 국비 200억원은 전액 확보됐으나 매칭되는 시비 200억원 중 140억원만 확보된 상태였다. 이에 시는 2026년도 본예산에 잔여 시비 60억원을 요구했지만, 시의회 심의 과정에서 30억원이 삭감되며 사업비 공백이 발생하게 됐다.

시는 부족한 지방비로 인해 본격적인 서비스 개발의 병목현상이 발생하지 않도록 2026년도 1회 추가경정예산을 통해 재원 확보에 나선다는 방침이다. 특히, 예산 확보가 안 될 시 일부 사업비를 반납할 수 있어 시는 사업 추진 성과 등을 지속적으로 발굴해 시의회와 협의·설득을 이어갈 계획이다.

국토교통부 공모에 선정된 이 사업은 고양시 전역을 대상으로 교통·도시운영 분야 8개 스마트서비스를 구축하는 첨단 서비스를 구축하는 대규모 프로젝트다.

주요 서비스로는 경기 북부 최초로 도입되는 '자율주행 버스', 드론을 활용한 '산불 감시 및 실종자 수색 시스템', AI 기반 스마트 서비스 등이 포함되어 있어 시민들이 일상에서 첨단 기술을 직접 체감할 수 있을 것으로 기대된다.





고양특례시 관계자는 "시민들의 생활 편의를 획기적으로 높일 스마트 서비스들이 차질 없이 구현되기 위해서는 시의회의 적극적인 협조가 절실하다"며 "내년 상반기 준공을 통해 고양시를 경기 북부 스마트 거점 도시로 완성하겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

