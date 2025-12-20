[포토]고양시, ‘교육발전특구 성과공유회’ 개최…학부모 등 2000여명 운집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고양시 교육발전특구 성과공유회, 교육 혁신의 장 마련

킨텍스 제2전시장서 학생·학부모·교육 관계자 한자리에

이동환 시장 "공교육 혁신…지역 인재 정주 환경 구축할 것"

경기 고양특례시가 추진 중인 '교육발전특구' 사업의 결실을 확인하고 미래 비전을 공유하는 자리가 마련됐다.

고양특례시가 20일 킨텍스 제2전시장에서 '고양시 교육발전특구 성과공유회'를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 고양특례시 제공

고양특례시가 20일 킨텍스 제2전시장에서 '고양시 교육발전특구 성과공유회'를 개최하고 있다. 고양특례시 제공

고양특례시는 20일 킨텍스 제2전시장에서 '고양시 교육발전특구 성과공유회'를 개최했다.

이날 행사에는 이동환 고양특례시장을 비롯해 임태희 경기도교육감, 관내 교육기관 관계자, 학부모, 학생 등 2000여명이 참석해 고양시 교육 혁신에 대한 뜨거운 관심을 입증했다.

이동환 고양특례시장이 20일 킨텍스 제2전시장에서 '고양시 교육발전특구 성과공유회'에 참석해 인사말을 하고 있다. 고양특례시 제공

이어 진행된 강연 세션에서는 작가·교수·관점디자이너·블로거 등 명사 4인이 나서 교육과 미래에 대한 깊이 있는 통찰을 전했다. 또한 교육발전특구 사업 체험 부스, 이벤트를 운영해 다양한 교육 정보를 제공했다.





이동환 시장은 "고양형 교육발전특구는 학생들이 지역에서 배우고, 지역 기업에서 일하며 정착할 수 있는 선순환 구조를 만드는 핵심 모델"이라며 "앞으로도 공교육의 질을 높여 '아이 키우기 좋은 도시, 교육하기 좋은 도시'를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

