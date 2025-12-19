김천, 자동차산업 ‘미래항로’ 열었다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

친환경 미래차 부품전환 지원센터 착공

김천시가 내연기관 중심의 자동차 부품산업 구조를 친환경 미래차 산업으로 전환하는 본격적인 여정에 돌입했다.

배낙호 김천시장이 지속 가능한 일자리 창출과 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 시의 역량을 집중하겠다고 밝혔다.

김천시(시장 배낙호)는 지난 19일 김천 일반산업단지에서 '친환경 미래차 부품 전환 지원센터' 착공식을 열고, 지역 주력산업의 체질 개선과 미래 성장동력 확보를 위한 첫 삽을 떴다.

이날 착공식에는 송언석 국민의힘 원내대표를 비롯해 배낙호 김천시장, 양금희 경상북도 경제부지사, 경상북도의회·김천시의회 의원, 지역 기업인과 주민 등 150여 명이 참석해 김천 미래산업 전환의 출발을 함께했다.

총사업비 300억원이 투입되는 친환경 미래차 부품 전환 지원센터는 김천 일반산업단지 내 연면적 약 2180㎡, 지상 3층 규모로 조성된다. 센터는 내연기관 중심의 기존 자동차 부품기업이 전기차·수소차 등 친환경 미래차 부품산업으로 원활히 전환할 수 있도록 기술 지원과 실종 인프라를 제공하는 핵심 거점으로 기능할 예정이다.

센터 내부에는 ▲부품 시제품 제작·분석실 ▲성능 및 신뢰성 평가 장비실 ▲기술개발 및 공동연구 공간 ▲기업 지원 공간 등이 구축된다. 특히 친환경 경량 소재 부품을 중심으로 연구개발부터 시험·검증, 인증, 사업화까지 전 과정을 한 곳에서 지원하는 '원스톱 산업 전환 플랫폼'이 마련된다.

배낙호 김천시장은 "친환경 미래차 부품 전환 지원센터는 지역 자동차 부품기업이 직면한 산업 구조 변화의 위기를 새로운 기회로 바꾸는 전환점"이라며 "기업이 체감할 수 있는 실질적인 지원을 통해 지속 가능한 일자리 창출과 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 시의 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

김천시는 그동안 자동차 튜닝산업을 비롯해 미래 모빌리티, 드론·UAM 등 신산업 분야를 전략적으로 육성해 왔다. 이번 지원센터 착공을 계기로 친환경 미래차 부품산업 전환을 선도하는 중부권 핵심 산업 거점 도시로 도약한다는 구상이다.





산업 패러다임 전환의 갈림길에서 김천이 선택한 방향은 분명하다. '미래차 산업'이라는 새로운 성장 엔진이 김천 산업지도의 중심으로 자리 잡고 있다.

영남취재본부 권병건 기자

