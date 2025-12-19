광명시, 노후 청사→수영장 갖춘 체육센터로 바꾼다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연면적 7600㎡ 규모 증·개축…2028년 개관

수영장, 다목적체육관, 독서쉼터 등 갖춰

경기도 광명시가 노후 청사를 증·개축해 수영장을 갖춘 주민 체육시설로 활용한다.

광명시는 19일 시청 중회의실에서 '광명시민건강체육센터 건립공사 기본 및 실시설계 용역' 최종보고회를 개최, 설계 방향과 공간 구성안을 확정했다.

광명시가 철산동 소재 노후 공공청사를 증개축해 조성할 예정인 '광명시민건강체육센터' 조감도. 광명시 제공

AD

'광명시민건강체육센터'는 철산동 379 소재 기존 노둣돌 청사를 지하 2층~지상 7층, 연면적 약 7600㎡ 규모로 증·개축해 조성한다. 시는 내년 1월 착공에 들어가 2027년 준공한 뒤 2028년 개관할 예정이다.

센터는 ▲수영장 ▲다목적체육관 ▲연령대별 다목적실 ▲독서쉼터 ▲주민편의시설 등으로 구성된다. 수영장의 경우 지상 4층에 25m 규격의 5개 레인 및 어린이풀을 갖춘다. 가족 샤워·탈의실도 갖출 예정이다.

지상 5층에는 연령대별로 이용이 가능한 4개의 다목적실을 배치한다. 가변형 벽체를 적용해 공간을 필요에 따라 분리하거나 통합할 수 있도록 설계해 강좌·프로그램 등 다양한 용도로 활용할 계획이다.

지상 6층에는 농구, 배드민턴은 물론 지역행사와 강연 등을 할 수 있는 다목적체육관이 들어선다.

지상 2층은 시민 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 개방형 커뮤니티 공간으로 조성한다. 이곳에는 독서쉼터와 휴게공간, 간단한 편의시설을 배치한다.





AD

박승원 광명시장은 "체육센터는 시민 누구나 일상에서 운동하고 휴식을 취할 수 있는 거점 공간으로 만들 계획"이라며 "공공체육 인프라를 확충해 시민들이 건강하고 활력 있는 삶을 누릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>