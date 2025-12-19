광명시, 노후 청사→수영장 갖춘 체육센터로 바꾼다

연면적 7600㎡ 규모 증·개축…2028년 개관
수영장, 다목적체육관, 독서쉼터 등 갖춰
경기도 광명시가 노후 청사를 증·개축해 수영장을 갖춘 주민 체육시설로 활용한다.
광명시는 19일 시청 중회의실에서 '광명시민건강체육센터 건립공사 기본 및 실시설계 용역' 최종보고회를 개최, 설계 방향과 공간 구성안을 확정했다.
'광명시민건강체육센터'는 철산동 379 소재 기존 노둣돌 청사를 지하 2층~지상 7층, 연면적 약 7600㎡ 규모로 증·개축해 조성한다. 시는 내년 1월 착공에 들어가 2027년 준공한 뒤 2028년 개관할 예정이다.
센터는 ▲수영장 ▲다목적체육관 ▲연령대별 다목적실 ▲독서쉼터 ▲주민편의시설 등으로 구성된다. 수영장의 경우 지상 4층에 25m 규격의 5개 레인 및 어린이풀을 갖춘다. 가족 샤워·탈의실도 갖출 예정이다.
지상 5층에는 연령대별로 이용이 가능한 4개의 다목적실을 배치한다. 가변형 벽체를 적용해 공간을 필요에 따라 분리하거나 통합할 수 있도록 설계해 강좌·프로그램 등 다양한 용도로 활용할 계획이다.
지상 6층에는 농구, 배드민턴은 물론 지역행사와 강연 등을 할 수 있는 다목적체육관이 들어선다.
지상 2층은 시민 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 개방형 커뮤니티 공간으로 조성한다. 이곳에는 독서쉼터와 휴게공간, 간단한 편의시설을 배치한다.
박승원 광명시장은 "체육센터는 시민 누구나 일상에서 운동하고 휴식을 취할 수 있는 거점 공간으로 만들 계획"이라며 "공공체육 인프라를 확충해 시민들이 건강하고 활력 있는 삶을 누릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.
