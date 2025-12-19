이억원 "은행 가계대출 70%가 떼일염려 적은 주담대, 시정해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이억원 금융위원장. 조용준 기자

이억원 금융위원장이 은행 가계대출의 대부분이 떼일 염려가 적은 주택담보대출(주담대)에 집중돼 있다며 생산적 금융 활성화를 위해 이를 개선해야 한다고 지적했다.

이 위원장은 19일 정부서울청사에서 열린 대통령 업무보고에서 "국내 금융회사들이 땅 짚고 헤엄치기식으로 땅이나 집을 담보로 잡고 돈을 빌려주고 이자를 먹는 것이 주축이 돼고 있다"는 이재명 대통령의 지적에 대해 이같이 답했다.

이 위원장은 "은행권 가계 대출의 70%가 주택담보대출로, 가장 편하고 떼일 염려가 적으니 그쪽으로 편중되는데 한국 경제 전체에 어느 정도 도움을 주는지 (의문)"이라며 제도 개혁에 나설 것이라고 말했다.





이 대통령은 "은행 자금이 기업 영역, 생산적 영역에 돈이 흘러가야 하는데 이게 전부 민간 소비 영역에 다 몰려 있다는 것 아니냐"며 "시정을 좀 해야 하는 게 맞다"고 주문했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

