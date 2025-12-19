전현무 '차 안 링거' 장면 돌자…소속사 "불법 시술 아냐" 해명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"의사 판단 하에 처치한 것" 해명

SM C&C "근거 없는 추측 자제" 부탁

방송인 전현무가 차량에서 링거를 맞는 모습 .MBC 나 혼자 산다

AD

방송인 박나래에게 불법 시술을 한 의혹을 받고 있는 '주사 이모' 게이트 속에서 방송인 전현무도 과거 차량에서 링거를 맞는 모습이 재조명됐다. 이에 전현무 측은 '불법 행위가 아니었다'며 해명에 나섰다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 지난 2016년 '나 혼자 산다' 방송에서 전현무가 차 안에서 링거를 맞는 장면의 캡처 본이 올라왔다. 당시에는 아무도 의혹을 제기하지 않았으나, 박나래와 친분이 있는 전현무도 '주사 이모'와 관련이 있는 것 아니냐는 추측이 나왔다.

이에 전현무의 소속사 SM C&C가 진화에 나섰다. 소속사 측은 "촬영 일정까지 시간이 충분하지 않아 의사의 판단하에 부득이하게 이동하며 처치를 마무리하는 과정의 일부가 방송에 노출된 것"이라고 해명했다.





AD

소속사는 당시 전현무의 목 상태가 좋지 않았으며, 병원에서 담당 의사의 진료와 처방을 받아 치료받은 것이라고 강조했다. 아울러 "현재 제기되고 있는 의혹은 당시의 전체적인 상황과 맥락이 충분히 전달되지 않은 상황에서, 일부 장면이 온라인에서 거론되며 비롯된 오해임을 말씀드린다"며 "이와 관련해 사실과 다른 오해가 확산되지 않도록, 근거 없는 추측과 왜곡된 해석에 대해 자제를 부탁드린다"고 당부했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>