남원시, 대표 누리집 웹어워드 코리아서 '우수'

문자 알림·전자 점자 등 호평

전북 남원시가 대표 누리집이 '웹어워드 코리아 2025'에서 2년 연속 지자체 분야 우수에 선정됐다.

남원시가 대표 누리집이 '웹어워드 코리아 2025'에서 2년 연속 지자체 분야 우수에 선정됐다. 남원시 제공

19일 시에 따르면 사단법인 한국인터넷전문가협회가 주최한 '웹어워드 코리아'는 인터넷 전문가 4,000여 명으로 구성된 평가위원단이 가장 혁신적이고, 우수한 웹사이트를 선정해 시상하는 국내 최고 권위의 우수 웹 평가 시상식이자, 웹 전문가 페스티벌 행사이다.

남원시 대표 누리집은 여러 가지 웹 환경을 고려해 체계적인 구성과 명확한 구획정리로 딱딱한 분야의 웹사이트 이미지를 탈피했으며, 문자 알림, 전자 점자, 모바일 음성인식 검색 등 다양한 기능성 서비스 지원·매끄럽고 응답 속도가 빨라 사용자 경험이 우수한 것으로 평가받았다.





시 관계자는 "모바일 및 인공지능 시대에 맞춰 누리집 기능을 꾸준히 개선하고 있다"며 "앞으로도 '피어나다 남원'의 브랜드 가치를 높이고 정보 접근성 및 생활의 편의성을 도모하는데 빈틈없이 하고 지속적인 품질개선을 통해 최고의 서비스를 제공하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

