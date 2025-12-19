이장우 "대전충남 통합 정치적 유불리 떠나 충청 부흥위해 반드시 해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년 6.3지방선거에서 '대전충남특별시장' 선출



내년 2월 본회의 법률안 통과·공포 로드맵 제시

이장우 대전시장(사진=모석봉 기자)

이장우 대전시장이 "대전충남 통합은 정치적 유불리를 떠나 충청의 부흥을 위해 반드시 해야 한다"고 밝혔다.

이 시장은 19일 오전 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "그동안 김태흠 충남도지사와는 통합에 대해 충분히 고민해 왔다"며 "정치적인 유불리를 떠나서 충청의 미래를 위해서 반드시 하자고 대화를 나눴다"며 이같이 말했다.

이 시장은 "대전충남 통합과 관련 수도권 1극 체제에 대한 폐해와 지방 소멸, 국토 균형 발전 등 이런 차원에서 접근이 돼 왔다"며 "수도권 1극 체제에 대항하고 경쟁하기 위해서 또 그동안 영·호남으로 집중돼 있던 정치 구도를 충청 권역으로 확대해 삼각축을 해야겠다는 충청도민의 바램이 있기 때문에 국가 균형발전 차원에서 그동안 충분히 고민해 왔다"고 강조했다.

이어 "이재명 대통령의 의도가 어떻든 저는 순수하게 받아들인다"며 "지금 지방분권 5극 3특제도도 통합이 아니고는 할 수 없는 일"이라며 "충청광역연합을 해보니 교통이나 일부 빼고는 제대로 협의할 수 있는 일이 별로 없다. 그래서 행정통합을 해야 한다"며 통합 당위성을 설명했다.

그는 "대전·충남이 시범적으로 통합하면 대구·경북이나 부산·경남, 광주·전남 이런 데도 아마 그 후속 절차를 밟으리라고 보고 있다"고 전망했다.

이 시장은 "그동안 대전 충남을 통합하기 위해 김태흠 충남도지사하고 생각했던 내용하고 이재명 대통령의 생각이 거의 비슷하다고 본다"며 "오로지 국가발전과 국토의 균형 발전, 지방소멸에 대응, 수도권 과밀화 집중을 해결하기 위해서 이런 차원에서 봐야지 이걸 정치적으로 해석하면 안 될 것 같다"며 정치적 해석을 경계했다.

그는 "정치적으로 누가 유불리가 있더라도 통합은 해야 한다"며 "충청 부흥을 위해서라도 이번 통합은 반드시 해야 한다. 또한 통합시장을 누가하고 안 하고는 작은 문제"라고 언급했다.

그러면서 "김태흠 충남도지사와 제가 충청지역의 미래를 위해서 역할 분담을 해야 할 게 있으면 나눠야 한다고 생각한다"며 여운을 남겼다.

대전충남 통합 관련 로드맵도 제시했다.

이 시장은 "대전충남 통합 법안 마련 및 발의는 여당이 추진할 예정"이라며 "법률안 공청회와 법률안 심사를 내년 1월에 진행하고, 2월 상임위 법안 심사를 거쳐 법사위원회 의결과 본회의 법률안 통과·공포를 2월 중에 할 예정이라고 행정안전부로부터 세부 일정이 도착했다"고 밝혔다.





이어 "대전충남 통합은 대통령 의지가 있기 때문에 잘 되리라고 본다"면서 "통합은 충청도의 미래라고 생각하고 대통령의 결단을 진심으로 환영한다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

