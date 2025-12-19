민주당 영천·청도위 "영천시-시의회 정쟁 중단하고 민생 살펴야"…"시민 혈세, 의원 쌈짓돈 아냐"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

예산안 갈등에 따른 '재의 요구' 사태 비판

"행정 공백 초래 악순환 끊어야" 사과 촉구



더불어민주당 경북 영천·청도지역위원회가 예산안 심의를 둘러싸고 극한 대립을 이어가고 있는 영천시와 영천시의회를 향해 무책임한 정쟁을 중단할 것을 강력히 촉구했다.

민주당 영천·청도위는 19일 논평을 내고 "영천의 행정과 정치가 길을 잃고 표류하며 시민의 삶을 직접적으로 위협하는 지경에 이르렀다"며 "무소속 최기문 시장과 국민의힘이 다수인 시의회는 오직 시민의 삶을 살피는 협치의 테이블로 복귀하라"고 밝혔다.

영천시청 전경

이번 사태는 2026년도 본예산 심의 과정에서 영천시의회가 시장과의 사전 협의 없이 지역구 관련 민원 예산인 마을 도로 확·포장 사업 등을 대폭 증액해 의결하면서 시작됐다.

이에 최기문 시장은 시의회의 예산 편성이 무리하다고 판단, 증액분에 부동의하며 '재의 요구권' 행사를 예고한 상태다.

이에 대해 지역위는 "시의 예산은 시의원들의 쌈짓돈도 아니며 시장이 권력을 과시하기 위한 전유물도 아니다"라며 "시민이 땀 흘려 일궈낸 소중한 혈세가 정쟁의 도구로 전락해 민생의 발목을 잡는 참담한 광경이 펼쳐지고 있다"고 지적했다.

지역위는 양측의 갈등이 '고래 싸움에 새우 등 터지는 격'이라며 그 피해가 고스란히 영천시민에게 돌아가고 있다고 비판했다.

특히 "법과 원칙을 무시한 채 감정의 골만 깊어가는 양측의 태도를 규탄한다"며 "행정 공백을 초래하는 재의 요구와 보복성 예산 삭감의 악순환은 영천 발전을 저해할 뿐"이라고 날을 세웠다.

이어 "시장과 시의회는 지금이라도 시민 앞에 사과하고 영천의 미래를 위한 진정성 있는 해결책을 내놓아야 한다"고 강조했다.





민주당 영천·청도지역위원회는 "시민의 눈으로 이 사태를 끝까지 지켜보며 감시할 것"이라며 향후 강력한 대응을 예고했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

