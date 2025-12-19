우리은행, '우리WON지갑' 스마트앱어워드 2025 금융부문 통합대상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 최고 권위 모바일 앱 시상식서 이용 편의성·고객 중심 UX/UI 혁신성 인정 받아

'우리WON지갑', 연말 맞이 신규·기가입 고객 대상 이벤트 진행



우리은행은 '우리WON지갑' 서비스가 지난 18일 양재 엘타워 그랜드홀에서 열린 '스마트앱어워드 2025' 시상식에서 금융부문 통합대상을 수상했다고 19일 밝혔다.

'스마트앱어워드'는 국내 대표 인터넷 전문가 4000여 명으로 구성된 평가단이 참여하는 국내 최고 권위의 모바일 앱 시상식으로, 혁신성과 완성도를 갖춘 우수 서비스를 선정해 시상한다.

'우리WON지갑'은 사용자 이용 편의성과 고객 중심 UX/UI 혁신성을 높이 평가받아 금융부문 통합대상을 수상했다.

'우리WON지갑'은 일상에 필요한 생활편의 및 공공(정부) 정보를 모아 개인 고객별 디지털지갑 형태로 제공하는 서비스다. 지난 6월 전면 리뉴얼을 통해 사용자 이용 패턴과 취향을 반영한 맞춤형 서비스 기능을 강화했고, ▲주민등록증 모바일 확인 ▲디지털배지(경력증명) ▲스마트항공권 등 약 20여 종의 생활밀착형 서비스를 제공하고 있다.

한편, 우리은행은 12월 16일부터 약 한 달간 '우리WON지갑' 신규·기가입 고객을 대상으로 경품 이벤트를 진행하고 있다. 이벤트 참여 고객에게는 추첨을 통해 다양한 경품을 제공하며, 자세한 내용은 '우리WON뱅킹' 앱 내 '혜택▶ 이벤트▶우리WON지갑 가입하고 연말 선물받기' 페이지에서 확인할 수 있다.





우리은행 관계자는 "일상에서 자주 이용하는 서비스를 금융 앱 안에 직관적으로 구현한 점이 이번 수상으로 이어졌다"며 "앞으로도 사용자 중심의 화면 구성과 생활편의 서비스 확대를 통해 고객 만족도를 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

