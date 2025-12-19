김종철 방미통위원장 "청소년 SNS 안전 장치, 균형적으로 조속히 마련"

초대 방미통위원장 19일 첫 출근길
"청소년, 보호 대상이자 기본권 향유자"
"공정한 미디어 질서 조성자로서 역할"
김종철 방송미디어통신위원회 위원장은 19일 청소년의 사회관계망서비스(SNS) 이용과 관련된 균형적인 안전 장치를 마련하겠다고 밝혔다.
이날 경기도 과천시 정부과천청사에서 열리는 취임식에 참석하기 위한 첫 출근길에 기자들과 만나 "청소년들은 보호 대상자이기도 하지만, 기본권 향유자이기도 하다"며 이같이 말했다.
그는 "청소년 권리를 보호하는 동시에 피해에 대해선 조속한 안전 장치를 마련할 수 있도록 균형적으로, 긍정적·부정적 측면을 종합적으로 살펴서 대응하겠다"고 밝혔다.
김 위원장은 지난 16일 인사청문회에서 아동·청소년의 SNS 이용을 차단하는 정책 도입 검토 의사를 묻자 "너무나 당연하게 해야 된다"며 "중요 업무로 추진할 각오를 하고 있다"고 답한 바 있다.
앞서 김 위원장은 이날 방미통위 간부들과 함께 국립서울현충원 참배를 다녀왔다. 그는 "순국선열에게 각오를 다짐하고 왔다"며 "미디어 주권을 실현하는 공정한 질서 조성자로서의 역할을 충실히 수행할 다짐을 하고 왔다"고 했다.
취임 후 최우선 과제에 대해 묻자 그는 "무엇보다도 법령 개정들이 있었고, 위원회가 구성돼면 속히 안건을 처리할 수 있도록 준비하는 데 최선을 다할 것"이라고 답했다.
국회를 통과한 '방송 3법(방송법·방송문화진흥회법·한국교육방송공사법)'의 실제 제도 운영을 위해 필요한 시행령과 시행규칙 마련 등 후속 절차를 의미하는 것으로 보인다.
한편 전날 이재명 대통령은 김 위원장의 임명안을 재가했다. 이로써 김 위원장은 방송통신위원회 폐지 뒤 새로 설치된 방미통위의 초대위원장이 됐다.
