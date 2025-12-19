이공계 연구생활장려금, '시범' 넘어 확산 단계로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

과기정통부, 2026년 예산 830억원으로 확대…신규 참여대학 15곳 이상 공모

이공계 대학원생에게 최소한의 연구생활비를 보장하는 '연구생활장려금' 제도가 시범 단계를 넘어 본격 확산 국면에 들어선다. 정부는 2026년 예산을 대폭 늘리고, 신규 참여대학을 추가 선정해 제도 적용 범위를 전국으로 넓힌다는 계획이다.

과학기술정보통신부는 「2026년 이공계 연구생활장려금 지원 사업 시행계획」을 마련하고, 12월 19일부터 내년 1월 19일까지 신규 참여대학 공모에 착수한다고 밝혔다. 이번 공모를 통해 2026년 상·하반기 사업에 새롭게 참여할 대학을 15개교 이상 선정할 예정이다.

이공계 연구생활장려금 지원 사업은 이공계 대학원생에게 최소한의 경제적 안전망을 마련하기 위해 2025년부터 도입된 제도다. 대학 산학협력단이 관리하는 정부 R&D 학생인건비, 장학금, 학술용역 지원금 등을 연계해 석사과정생에게는 월 80만원, 박사과정생에게는 월 110만원 이상의 지원을 보장한다. 기존 지원금이 기준에 못 미칠 경우 정부가 부족분을 보전하는 방식이다.

도입 첫해인 2025년에는 총 600억원의 예산이 투입돼 35개 대학이 참여했다. 약 5만 명의 이공계 대학원생이 제도 적용을 받았으며, 참여대학의 월평균 학생지원금은 전년 대비 약 10% 상승한 것으로 나타났다. 각 대학은 학생별 지원 내역을 통합 관리하는 전산시스템을 구축해, 과제 단위로 흩어져 있던 지원 구조도 정비했다.

정부는 이러한 성과를 바탕으로 2026년에는 제도를 '확대·정착' 단계로 끌어올린다는 방침이다. 내년도 관련 예산은 830억원으로 늘어나며, 기존 참여대학 지원을 유지하는 동시에 신규 참여대학을 대폭 늘려 제도 적용 범위를 확산한다.

2026년 참여대학에 대한 재정지원은 ▲기준금액 보장을 위한 부족분 ▲대학계정 재원 조성 지원 ▲대학별 사업 운영비 등으로 구성된다. 특히 올해부터는 계속 참여대학을 대상으로 전년도 운영 성과를 점검해, 학생 지원 수준이 우수한 대학에는 인센티브를 추가로 지원할 계획이다.

과기정통부는 신규 참여대학이 제도에 안정적으로 안착할 수 있도록 대학별 맞춤형 컨설팅도 제공한다. 이를 통해 연구생활장려금을 개별 사업이 아닌 대학 차원의 상시적 지원 체계로 정착시키겠다는 구상이다.





이번 사업은 국정과제 27번인 '기초연구 생태계 조성과 과학기술 인재강국 실현'의 핵심 과제로, 정부는 향후 이공계 대학원생 처우 개선과 연구 몰입 환경 조성을 위한 대표 정책으로 발전시킨다는 방침이다. 2026년 사업 공고와 세부 일정은 한국연구재단 누리집을 통해 확인할 수 있다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

