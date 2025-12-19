'업계 대변' 넘어 '정책 파트너'로…황성엽 신임 금투협회장의 과제

내년 1월부터 3년 임기

금융투자업계를 대변하는 제7대 금융투자협회장 선거가 마무리되면서 업계 안팎의 시선은 신임 협회장인 황성엽 신영증권 대표가 마주할 과제에 쏠리고 있다. 이재명 정부가 '코스피 5000'을 중장기 목표로 제시한 가운데, 내년 1월 출범하는 황성엽 호(號) 금투협이 단순한 업계 이익 대변을 넘어 자본시장 체질 개선 등 금융당국의 정책 파트너로서 역할을 확대해야 한다는 목소리가 잇따른다.

황성엽 신영증권 대표가 서울 여의도 신영증권 본사에서 아시아경제와 인터뷰 하고 있다. 조용준 기자

19일 금융투자업계에 따르면 전날 오후 선출된 황성엽 대표는 내년 1월부터 2028년 12월까지 3년간 금융투자협회를 이끌게 된다. 금투협은 증권사와 자산운용사, 선물·신탁업권 등을 아우르는 업계 대표 단체다. 자본시장 현안에 대한 업계 의견을 조율해 금융당국과 국회에 전달하는 핵심 창구 역할을 맡고 있다.

특히 황 대표는 '코리아 디스카운트' 해소, 자본시장 활성화라는 과제를 안고 첫발을 내딛게 됐다. 정부가 코스피 5000 달성을 내걸고 있는 만큼, 금투협이 정책 파트너로서 시장, 투자자의 목소리를 폭넓게 수렴해 중장기 정책 방향을 제시해야만 하는 상황이다. 업계 안팎에서는 제도 개선과 투자 환경 정비 등 자본시장 발전을 위한 종합적인 정책 제언을 협회가 주도적으로 이끌 필요가 있다는 목소리가 나온다. 황 대표 역시 앞서 아시아경제와의 인터뷰에서 "이제 금융투자업이 선도적 역할을 수행해야 하는 시대적 소명을 지니게 됐다"고 이같은 의지를 내비친 바 있다.

업계 신뢰 회복과 윤리 강화 역시 신임 협회장의 주요 과제로 꼽힌다. 최근 몇 년간 금융사고와 내부통제 미흡 사례가 반복되며 금융투자업계 전반에 대한 신뢰가 흔들렸다는 평가가 나온다. 이에 따라 협회 차원에서 내부통제 모범 기준을 정교화하고 회원사 임직원을 대상으로 한 교육과 자율규제 기능을 강화해 '신뢰받는 자본시장' 이미지를 재구축해야 한다는 지적이다. 당국 주도의 규제 강화만으로는 한계가 있는 만큼, 협회 중심의 자율규제가 실효성을 가져야 한다는 주장도 힘을 얻고 있다.

대형사와 중소형 증권사 간 격차 해소도 과제로 지목된다. 대형 증권사는 발행어음과 종합투자계좌(IMA) 인가를 기반으로 기업금융과 자산관리, 투자운용 등에서 사업 확장 여력이 커지고 있다. 반면 중소형 증권사는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 여파로 실적 부진이 이어지고 신규 사업 진출에도 제약받고 있다. 업계에서는 이 같은 양극화가 고착화될 경우 증권업계 전반의 경쟁력 약화로 이어질 수 있다는 우려가 나온다.

이밖에 인공지능(AI), 토큰증권(STO), 로보어드바이저, 가상자산 등 금융산업 전반의 디지털 전환이 가속화되고 있는 가운데, 신산업 대응 역시 빼놓을 수 없는 과제로 꼽힌다. 제도 공백을 최소화하고 글로벌 기준과의 정합성을 확보하기 위해 협회가 업계 의견을 모아 정책 방향을 제시해야만 한다.





업계 관계자는 "코스피 5000을 목표로 한 정책들이 시장에서 실질적인 효과를 내려면 협회가 다양한 의견을 폭넓게 수렴해 금융당국에 전달하는 가교 역할을 해야 한다"며 "신임 협회장은 시장 환경 변화에 맞는 방향성과 개선 과제를 제시해 코스피 5000 달성을 앞당기는 데 주도적인 역할을 해야 할 것"이라고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

