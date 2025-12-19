[기자수첩]"정치보다는 과학" 이재명 대통령에 거는 기대

원전 업계 "공부 많이 한 것 같다" 반응

전력 수요 급증, 재생에너지만으론 부족

과학적 사실 토론, 견해차 극복할 수 있어

AD

지난 17일 기후에너지환경부, 원자력안전위원회의 대통령 업무보고를 지켜본 원전 업계의 반응은 뜻밖이었다. "공부를 많이 한 느낌이다" "정치보다는 과학을 우선시하겠다니 우선 믿고 기다려보겠다" 등 긍정적인 반응이 많았다. 업무보고 이튿날 원자력학회도 "'원자력 문제를 편 가르지 말고 과학적으로 토론해야 한다'는 발언에 깊은 공감과 환영의 뜻을 표한다"는 입장을 밝혔다.

이 대통령 취임 이후 산업계는 원전이 다시 '이념 대결의 장'으로 변질될까 노심초사하고 있다. 김성환 기후에너지환경부 장관은 11차 전력수급기본계획에서 정한 신규 원전 2기 건설에 대해 국민 여론조사와 토론회를 통해 결정하겠다고 했다. 이 대통령은 취임 100일 기자회견에서 "원전 짓는 데 15년 걸린다"며 사실과 어긋난 말을 해서 모두를 어리둥절케 했다. '탈원전 시즌 2'가 오는 것 아니냐는 목소리가 여기저기서 들렸다.

이날 업무보고는 일단 이같은 우려를 누그러뜨리는 효과가 있었다. 이 대통령은 원전 건설 기간에 대해 민주당 쪽 인사보다는 전문가의 말에 귀를 기울이는 모습을 보였다. 자신의 발언에 대한 비판의 목소리도 충분히 인식하고 있는 듯했다.

또 사용후 핵연료 재처리 문제에 대해서도 이미 찬반 양쪽의 입장을 모두 알고 있었다. 국민들은 대통령 업무보고 생중계를 통해 우라늄235, 우라늄238, 플루토늄과 같은 전문적인 말이 오가는 것을 보고 들었다.

새 정부는 기후 위기에 대한 적극적인 대응을 정책 기조로 삼고 있다. 매우 의욕적인 2035년 국가온실가스감축목표(NDC)를 제시했고 2040년 석탄발전소 폐쇄를 전 세계에 약속했다. 2030년까지 100GW의 재생에너지를 보급하겠다는 공격적인 목표도 세웠다.

우리나라처럼 제조업이 근간인 국가에선 안정적이고 저렴한 전기가 필수다. 인공지능(AI)의 확대에 따라 전기 수요도 급격히 늘어나고 있다. 현재 우리나라의 여건과 수준을 고려할 때 재생에너지만으로 필요한 전기를 충분히 공급하는 것은 불가능하다.

다수 전문가는 우리나라가 탄소중립과 산업발전이라는 두 마리 토끼를 모두 잡기 위해서는 재생에너지뿐 아니라 원전이 반드시 필요하다고 지적하고 있다. 재생에너지 간헐성을 보완하기 위해 액화천연가스(LNG) 역시 당분간 역할을 수행할 수밖에 없다.





AD

물론 원전을 새로 짓는 데는 일부 환경론자의 반대를 극복하고 주민들을 설득해야 하는 어려움이 뒤따를 수 있다. 이 대통령이 말한 대로 정치가 아닌 과학적 사실에 근거해 진지하게 토론한다면 견해의 차이는 충분히 극복할 수 있을 것이다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>