부산교통공사, 18회 교육메세나탑 수상…교육기부 공로 인정

여덟 번째 수상…체험중심 진로·안전교육 운영

부산교통공사(사장 이병진)는 지난 18일 오후 부산시교육청에서 열린 '제18회 교육메세나탑 시상식'에서 교육메세나탑을 수상했다. 이번 수상으로 부산교통공사는 교육메세나탑을 여덟 번째로 수상하는 성과를 거뒀다.

교육메세나탑 시상식은 부산시, 부산교육청, 부산상공회의소, 부산일보사가 공동 주관하는 행사로, 한 해 동안 지역 교육 발전과 교육기부 문화 확산에 기여한 기관과 유공자를 발굴해 표창한다. 올해는 기관·기업·단체·개인 등 총 42곳이 수상의 영예를 안았다.

부산교통공사는 청소년을 대상으로 한 다양한 교육기부 활동 공로를 인정받아 '교육기부 활성화' 유공 기관으로 선정됐다. 특히 올해 누적 1억원 상당의 교육기부를 실천하며, 체험 중심의 진로교육과 안전교육 프로그램을 꾸준히 운영한 점이 높은 평가를 받았다.

공사는 2016년 부산시교육청과 업무협약을 체결한 이후 기관사, 관제사, 역무원 등 철도 분야 직무를 직접 체험할 수 있는 진로체험 프로그램과 실생활에 도움이 되는 안전교육 프로그램을 지속적으로 운영해 오고 있다.

또 신라대학교와 산학협력 체계를 구축해 철도와 항공 분야를 연계한 새로운 진로체험 프로그램을 선보이며 교육기부의 범위를 확장했다.

이를 통해 청소년들에게 철도기관사·관제사뿐 아니라 항공기 조종사, 승무원 등 다양한 직업군을 소개하고, 진로·진학 설계를 지원해 보다 폭넓은 진로 탐색 기회를 제공했다. 지난 11월에는 교육부 주관 '교육기부 우수기관' 재인증을 받으며 교육기부 사업의 경쟁력과 지속 가능성도 입증했다.





이병진 부산교통공사 사장은 "교육기부 프로그램이 학생들에게 미래를 향한 방향을 설정하고 진로를 구체적으로 그려볼 수 있는 이정표가 되길 바란다"며 "공사가 보유한 전문 인력과 인프라를 바탕으로 지역 대학 등과의 협력을 확대하며 교육기부 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

부산교통공사가 ‘18회 교육메세나탑’을 받고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

