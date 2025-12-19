홍삼 할인 혜택…정관장, '크리스마스 페스타' 진행

25일까지 정관장 인기제품 할인혜택 제공
온라인몰서 31일까지 연말 감사제도 진행
KGC인삼공사는 정관장이 크리스마스를 앞두고 25일까지 '크리스마스 페스타'를 진행한다고 19일 밝혔다.
정관장은 '홍삼정'·'에브리타임'·'홍삼톤'·'활기력'·'화애락' 등 인기 제품을 비롯해 오리지널 침향으로 만든 '기다림 침향'·유기농 계약재배로 완성한 '버섯달임액'·키즈청소년을 위한 '아이키커' 등을 구매하면 할인 혜택을 제공한다.
이번 행사는 정관장 가맹점, 직영점, 백화점, 대형마트, 온라인몰 등에서 진행된다. '천녹' 전 제품과 '뿌리삼 천삼' 전 제품, '화애락' 일부 제품, '지엘프로(GLPro)' 일부 제품은 행사 대상에서 제외된다.
정관장 공식 온라인몰 '정몰'에서는 연말을 맞이해 오는 31일까지 연말 감사제도 진행한다. 홍삼을 부드럽게 즐길 수 있는 '에브리타임 소프트'와 달콤한 과일 맛의 '에브리타임 망고플레이버'를 비롯해 '홍삼정 밸런스', '홍삼진고 이뮨스틱', '활기력부스터', '더블 수면·스트레스케어' 등 총 35가지 제품이 할인해 판매된다.
