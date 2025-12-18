제7대 금투협회장에 황성엽 신영증권 대표…득표율 '57.36%'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

황성엽 신영증권 대표가 제7대 금융투자협회장에 당선됐다.

황 대표는 18일 오후 여의도 금투센터에서 열린 협회장 선거 2차 투표에서 득표율 57.36%를 기록하며 당선됐다. 결선에 함께 오른 이현승 전 KB자산운용 대표는 41.81%였다.

이번 선거는 결선 투표까지 진행됐다. 1차 투표에서는 황성엽 대표가 43.40%, 이현승 전 대표가 38.28%, 서유석 현 금투협 회장이 18.27%의 득표율을 기록했다. 하지만 과반 득표자가 없어 상위 득표자인 황성엽 대표와 이현승 전 대표가 결선 투표를 진행했다.

금투협회장 선거에서 결선투표까지 이뤄진 것은 지난 2012년 2대 협회장 선거 이후 두 번째다.

앞서 금투협 후보추천위원회는 서유석 금투협 현 협회장, 황성엽 신영증권 대표, 이현승 전 KB자산운용 대표 등 3명을 차기 협회장 후보자로 최종 선정했다.

이날 임시총회에서는 정회원사의 대표이사 또는 대리인이 참석해 전자투표를 통해 의결권을 행사했다. 정회원사 399곳 중 203개사의 대표이사와 대리인이 참석했다. 정회원별로 균등하게 배분되는 균등배분의결권 30%, 올해 회비 금액에 비례한 비례배분 의결권 70%를 합산했다.

그는 "당선의 기쁨보다는 무거운 책임감을 느낀다"며 "낮은 자세로 겸손히 소통과 경청을 통해서 금투협이 새롭게 거듭날 수 있도록 노력하겠다"라고 소감을 밝혔다.

또한 당선 후 기자들과 만난 자리에서 "대형사는 글로벌 경쟁력을 강화하고 중소형사는 혁신 참여를 더 확대해 어느 업권이나 소외감 없이 균형되게 갈 수 있는 시장을 만들고 싶다"며 "금투업계가 존재감을 갖고 성장해 국민 경제에 도움이 되도록 할 것"이라고 말했다.

그러면서 관심 가지고 있는 분야에 대해서는 연금 등을 꼽았다. "디폴트 옵션의 경우 도입된 지 2년 정도가 됐는데 미국의 401k, 호주의 슈퍼애뉴에이션처럼 개선할 것"이라며 "비생산적 유동성을 자본시장에 어떻게 유입시킬지 또한 국민의 직접투자와 간접투자를 균형되게 하면서 장기투자가 될 수 있도록 할 것"이라고 설명했다.

황성엽 신임 협회장은 1963년생이다. 서울대학교 경영학과를 졸업하고, 미국 일리노이주립대에서 재무학 석사학위(MSF)를 받았다. 1987년 신영증권에 입사했다. 자산운용본부장, 법인사업본부장, IB부문장, 총괄 부사장 등을 거쳐 2020년부터 신영증권을 이끌었다.





7대 협회장의 임기는 내년 1월부터 2028년 12월까지 3년 동안이다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

