"중3, 겨울방학이 막막하다고요"…평창 ‘일타 선배’가 전하는 고교 성공 전략

평창교육지원청, 중학교 순회 특강 개최

지역 출신 대학생 선배의 생생한 노하우 전수

강원도 평창교육지원청(교육장 김금숙)은 18일부터 26일까지 관내 중학교를 순회하며 '떴다! 평창 일타 선배가 알려주는 나만의 대입 맞춤 공부법' 특강 및 토크콘서트를 개최한다.

평창교육지원청(교육장 김금숙)이 18일부터 26일까지 관내 중학교를 순회하며 '떴다! 평창 일타 선배가 알려주는 나만의 대입 맞춤 공부법' 특강 및 토크콘서트를 개최하고 있다. 강원도교육청 제공

이번 순회 특강은 평창 지역 8개 중학교의 3학년 학생 및 학부모, 관심 있는 학생이 모두 참여한다. 중1부터 고1 희망 학생·학부모까지 총 300여 명 내외의 인원이 참석할 예정이어서 높은 관심 속에 진행되고 있다.

이번 행사는 평창 지역 중학교 및 고등학교를 졸업하고 현재 연세대학교 등에 재학 중이거나 입학 예정인 24~26학번 선배들을 '일타 선배'로 초청하여, 후배들에게 가장 가까운 곳에서 실질적인 진학 정보를 제공하고 학습 역량을 키워주고자 마련됐다.

1부 '특강'은 중학교에서 준비하는 고교 학업 연계 전략, 나만의 맞춤 공부법 노하우, 중3 겨울방학 학습 설계 등 구체적인 학습 방법을 다루었다.

2부 '토크콘서트'에서는 질의응답을 통해 '대입에서 망하지 않는 비결', 및 '선배들의 학업 계획/ 생활 계획' 등 학습부터 생활까지 '무제한 끝장 질문'을 소화하며 학생과 학부모들의 궁금증을 해소하였다.

중학교에서 특강을 들은 한 학생은 "평소 가고 싶었던 유명 대학의 선배가 직접 와서 현실적인 공부 방법을 알려주니 막연했던 고등학교 생활이 구체적으로 그려졌다"며 소감을 밝혔다.





김금숙 교육장은 "이번 특강은 대학입시라는 큰 산을 먼저 경험한 지역 선배들이 직접 모교를 찾아 생생한 노하우를 전수했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 우리 학생들이 스스로 전환기를 활용한 진로· 진학 설계를 할 수 있는 역량을 키우고, 지역 인재로 성장하도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





평창=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

