광명시 "새 '청소년상담복지센터'에 청소년 뜻 담아낼 것"

시청 인근 신축건물 매입해 조성…내년 하반기 개관

청소년 의견 반영해 개인상담실 확대·프라이버시 강화

경기도 광명시가 내년 하반기 청소년들이 언제든 고민을 나누고 정서적 회복을 지원하는 새 청소년 상담·복지 거점 공간을 선보인다.

광명시는 18일 평생학습원에서 '청소년상담복지센터 거점센터 조성 실시설계 용역' 완료보고회를 개최, 광명시청소년위원회 위원과 광명시청소년재단 관계자 등과 함께 센터 공간 구성에 대해 논의했다.

새로 조성하는 센터는 시의 청소년 상담·복지 서비스를 총괄하는 핵심 공간이다. 기존 청소년상담복지센터가 있는 노둣돌 청사가 시민건강체육센터로 전환된 데 따른 것이다.

새 센터는 시청 인근인 철산동 227-1의 신축건물을 매입해 조성한다. 건물은 지상 5층, 연면적 453㎡ 규모다. 시는 41억7000만원을 투입해 센터를 청소년 눈높이에 맞춘 공간으로 조성할 계획이다. 센터 조성은 내년 상반기에 착공해 하반기 개관할 예정이다.

센터는 층별로 ▲2층 미술·놀이 치료실, 교육실 ▲3층 개인상담실 ▲ 4층 개인상담실·집단상담실 ▲5층 사무실이 등으로 구성된다.

시는 특히 내부 인테리어와 공간 구성은 기존 상담센터 이용 청소년 53명을 대상으로 한 설문조사 결과를 반영했다. 이에 따라 개인상담실 면적은 기존 7.7㎡에서 9㎡로 확대하고, 방음 소재를 두껍게 시공해 프라이버시 보호를 강화할 계획이다.

센터 인테리어는 청소년 선호도가 가장 높은 '바다로의 여행'을 주제로 꾸민다. 바닷가 산책, 바닷속, 심해탐험 등 공간별 콘셉트를 적용해 심리적 안정과 회복을 돕는 치유형 공간으로 조성할 예정이다.

이 밖에도 청소년들이 부담 없이 센터를 찾을 수 있도록 상담 대기 공간을 소통·놀이가 가능한 공간으로 조성하고, 보드게임과 간식존 등을 마련해 편안한 이용 환경을 제공하기로 했다.

새 센터는 단순 상담 제공을 넘어 ▲도박 중독과 디지털미디어 범죄 예방 교육 ▲청소년 정신건강 회복 ▲찾아가는 상담 서비스 등 다양한 프로그램을 운영할 방침이다.

박승원 광명시장은 "새로 조성하는 센터를 중심으로 청소년들이 언제든 안심하고 찾아와 고민을 나누고 회복할 수 있도록 든든한 마음 돌봄 지원체계를 지속해서 확충해 나가겠다"고 말했다.





한편 시는 센터 이전에 따른 상담 공백을 없애기 위해 광명도서관 1층에 임시 청소년상담복지센터를 설치, 오는 31일부터 약 6개월간 운영할 예정이다. 센터 이용과 관련한 자세한 내용은 청소년상담복지센터로 문의하면 안내받을 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

