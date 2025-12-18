발명·지식재산 창업 도와요… 동의대, 부산기술창업투자원과 RISE 활성화 협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

창업역량 강화, 기술창업 생태계 조성 협력

동의대학교(총장 한수환)가 지난 15일 본관 2층 회의실에서 부산기술창업투자원(원장 서종군)과 RISE사업 활성화를 위한 업무 협약을 체결했다.

협약식에 동의대 한수환 총장, RISE사업단 이임건 단장, 김성희 부단장과 부산기술창업투자원 서종군 원장, 김낙희 경영전략실장, 김동욱 혁신창업실장 등 관계자들이 참석했다.

두 기관은 △지식재산 기반 기술창업·학생창업 교육 프로그램 공동 운영 △경진대회, 캠프, 멘토링 등 창업 활성화 프로그램 공동 개최 △발명 특허를 활용한 아이템 발굴 및 사업화 지원 △기술창업 경쟁력 강화 지원 △지역 창업 생태계 및 산업체 협력 강화 등에 상호 협력하게 된다.

동의대 한수환 총장은 "세계 최고의 기업 애플도 차고에서 시작했듯이 학생과 시민의 아이디어가 성공적인 결실을 이루도록 특허 출원과 사업화 연계 프로그램을 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





AD

한 총장은 또 "지역 산업 경쟁력의 원천이 될 창업 생태계 조성에 힘을 보태겠다"고 힘줬다.

동의대가 부산기술창업투자원과 RISE 활성화 업무 협약을 맺고 있다.

AD





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>