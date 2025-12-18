아마존, AI모델·칩 조직 통합 승부수…유통→개발사 변신

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세계 최대 클라우드 기업 아마존이 인공지능(AI) 모델 개발 조직과 자체 AI 칩 개발 조직을 통합하는 AI 조직 재편에 나선다.

앤디 재시 아마존 최고경영자(CEO)는 17일(현지시간) 공개된 사내 공지를 통해 범용인공지능(AGI) 팀을 칩 개발팀과 통합한다고 밝혔다.

그간 아마존의 AGI 팀은 자체 대형언어모델(LLM) '노바'를, 칩 개발팀은 '트레이니엄' 등 자체 AI 칩을 각각 개발해왔다. 두 개 팀 통합을 통해 그간 별도로 진행해온 '노바'와 '트레이니엄'을 최적화하고 기업 고객용 AI 모델 시장에 본격 뛰어들기 위한 준비에 나선 것으로 보인다.

그간 아마존웹서비스(AWS)에서 오픈AI와 앤스로픽 등의 AI 모델을 제공하기만 하는 유통사를 넘어 직접 만든 자체 AI 모델을 공급하는 개발사로 변신을 꾀하는 셈이다.

통합 팀의 수장은 클라우드 AWS에서 인프라 부문을 총괄해온 피터 드산티스 부사장이 맡는다. 드산티스 부사장이 총괄하는 조직에는 양자컴퓨팅 팀도 포함됐다. 현재의 컴퓨팅 능력의 한계를 뛰어넘는 차세대 연산 능력에 관한 연구를 통해 장기적인 AGI 경쟁력을 확보하려는 의도로 보인다.

재시 CEO는 "아마존은 사업이 성장하고 탄력을 받으면 장기적 잠재력을 극대화할 수 있는 위치가 어디인지를 살펴본다"며 "나는 우리가 개발한 일부 신기술이 이와 같은 변곡점에 와 있다고 믿는다"고 조직 개편 취지를 설명했다. 이어 "노바2 모델이 갓 출시되고 우리의 맞춤형 반도체가 급성장을 보이는 지금 모델·칩·클라우드·인프라에 걸친 최적화가 이점을 가져다줄 것"이라며 "피터가 이 분야에 에너지와 리더십을 집중할 수 있도록 하고자 한다"고 말했다.





한편 기존에 AGI 팀을 이끌며 '노바' 개발을 주도했고, 과거 알렉사 개발을 이끌었던 로히트 프라사드 부사장은 연말에 회사를 떠난다. 대신 로봇공학자이자 AI 연구자인 피터 아벨이 AGI 팀 내 프런티어 모델 연구팀을 맡는다.





