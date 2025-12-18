시흥시, 겨울방학 행정체험인턴 30일까지 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청년 55명 선발…행정 현장 체험기회 제공

경기도 시흥시는 18일부터 오는 30일까지 지역 청년을 대상으로 '2026년 일반분야 겨울방학 행정체험인턴' 참가자를 모집한다.

이 프로그램은 청년들에게 행정 현장 체험과 단기 소득 활동 기회를 제공하기 위한 것으로 내년 1월 12일부터 2월 1일까지 3주간 운영한다.

시흥시에 주민등록을 둔 29세 이하 청년이면 누구나 지원할 수 있다. 선발 인원은 총 55명으로, 이 중 16명은 기초수급자, 차상위계층, 한부모가족, 장애인, 관내 소재 대학 재학생(시흥시 거주 3개월 이상) 등을 대상으로 우선 모집한다.

선발된 청년은 주 16시간 근무하며, 2026년 시흥시 생활임금 기준인 시간당 1만1860원이 적용된다.

주요 근무지는 시흥시청 각 부서와 동 행정복지센터, 관계기관, 사업소 등이다.





참여를 희망하는 청년은 시흥시청 누리집의 '참여소통-시흥청년 행정체험인턴사업' 게시판을 통해 온라인으로 신청하면 된다. 자세한 내용은 시흥시 청년청소년과로 문의하면 안내받을 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

