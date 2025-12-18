"생활비 부담" 트럼프 경제 지지도 최저…중간선거 '빨간불'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트럼프 경제 지지도 36%…집권 후 최저

'경제 못한다'도 57% 달해

내년 중간선거 부담 커져

도널드 트럼프 미국 대통령의 경제 정책 지지도가 집권 1·2기를 통틀어 최저치를 기록했다는 여론조사 결과가 17일(현지시간) 나왔다. 물가 상승으로 국민들의 생활비 부담이 커지는 가운데, 최근 국정 운영 전반에 대한 지지도까지 하락세를 보이면서 내년 중간선거를 앞둔 트럼프 행정부에 부담 요인으로 작용하고 있다는 분석이 나온다.

연합뉴스

PBS 방송과 NPR, 여론조사기관 마리스트가 지난 8∼11일 성인 1440명을 대상으로 실시해 이날 공개한 여론조사(표본오차 ±3.2%포인트)에 따르면 응답자의 57%는 트럼프 대통령의 경제 운영 방식을 지지하지 않는다고 답했다. 경제 운영을 잘하고 있다는 평가는 36%에 그쳤는데, 이는 트럼프 대통령의 1·2기 전체를 통틀어 가장 낮은 것이다.

전반적인 국정 수행에 대한 평가도 악화됐다. 이번 조사에서 트럼프 대통령이 대통령직을 잘 수행하고 있다고 답한 비율은 38%로, 집권 1기 말 이후 최저 수준을 기록했다. 대통령직을 잘 수행하지 못하고 있다는 응답은 54%에 달했다.

생활비 부담에 대한 불만은 특히 두드러졌다. 응답자 10명 중 7명(70%)은 자신이 거주하는 지역의 생활비가 '매우 감당하기 어렵다'거나 '전혀 감당할 수 없다'고 답했다. 이는 마리스트가 해당 질문을 시작한 2011년 이후 가장 높은 수치다. 반면 생활비가 감당할 만하거나 매우 감당할 만하다고 답한 비율은 30%로, 이전 조사(55%)와 비교해 크게 낮아졌다.

트럼프 대통령은 지난해 대선에서 유권자들의 경제 불만을 적극 활용해 백악관 재입성에 성공했지만, 이제는 이러한 불만이 내년 중간선거에서 공화당에 잠재적인 위험 요인으로 작용할 수 있다는 관측이 나온다고 PBS는 전했다.

마리스트 여론조사 연구소장인 리 미링고프는 "생활비 부담 문제가 유권자들에게 최대 이슈로 떠오른 상황에서, 그 책임은 결국 최고 행정 책임자인 대통령에게로 돌아가게 된다"고 지적했다.





트럼프 대통령은 이날 대국민 연설을 통해 재집권 이후 지난 1년간의 경제 성과를 직접 설명할 예정이다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

