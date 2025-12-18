고양시민 ‘녹색 권리’ 실종…공립수목원 예산 5회 연속 부결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고양시의회, '공립수목원 타당성 검토 용역' 예산 부결

공공 산림문화·휴양시설 한 곳도 없어

수목원 조성 시 다방면 가치 창출 기대

경기 고양특례시(시장 이동환)가 야심 차게 추진 중인 '공립수목원' 조성 사업이 시의회의 완강한 반대에 부딪혀 시작도 하기 전에 좌초될 위기에 처했다.

고양특례시청 전경. 고양특례시 제공

고양특례시는 시민들의 산림휴양 수요에 대응해 여가와 휴식, 교육과 체험 공간을 제공하고 식물 유전자원 보전·연구와 생태관광 활성화를 위해 공립수목원 조성을 추진하고 있다.

18일 고양특례시에 따르면, 시는 지난해 제2회 추가경정예산안부터 올해 본예산과 1회·2회 추경, 내년도 본예산안까지 총 다섯 차례에 걸쳐 '고양시 공립수목원 기본구상 및 타당성 검토 용역' 예산 2억7000만원을 요구했으나 모두 부결됐다.

수목원 조성의 필요성을 확인하고 최적의 부지를 선정하기 위한 가장 기초적인 행정 절차가 1년 넘게 가로막혀 있는 셈이다. 이로 인해 시가 구상했던 산림 복지 서비스 제공 계획은 시작 단계에서 멈춰 섰다.

산림문화서비스에 대한 수요는 지속적으로 늘고 있으며 산림청이 발표한 제6차 산림기본계획(2024)에 따르면 국민이 희망하는 여가 공간 상위 순위에 산과 숲, 캠핑장, 생활권 공원, 산림욕장 등이 포함돼 있다. 킨텍스 캠핑장의 경우에도 1면당 연간 약 300건이 이용되는 등 시민들의 야외·산림 공간에 대한 선호는 꾸준히 증가하고 있다.

고양특례시는 경기도 인근 시군과 비교했을 때 공공 산림문화·휴양시설이 단 한 곳도 없는 유일한 도시다. 경기도 수원·용인·성남·파주·양주 등 인접 지자체들이 이미 수목원, 자연휴양림, 산림욕장 등 다수의 산림문화시설을 조성, 운영하고 있으며 시민 복지와 지역 관광자원으로 활용하고 있다.

고양특시는 화훼산업도시의 특성을 살리고 창릉천, 공릉천 등 수변자원과 연계하는 등 차별화된 수목원을 조성할 방침이다. 공립수목원은 단순한 녹지 조성을 넘어 시민들의 정서와 삶의 질 향상에 기여하는 공공 인프라이자, 지역 일자리 창출과 관광 기반 확충, 도시 이미지 제고로 이어질 수 있는 중요한 자산이다.

반면, 시의회는 대규모 예산이 투입되는 사업인 만큼 재정 부담과 운영의 효율성 등을 이유로 신중한 입장인 것으로 알려졌다. 수목원 조성 이후 유지 관리 비용에 대한 우려와 사업 부지의 적절성 등에 대해 보다 면밀한 검토가 필요하다는 지적이다.





고양특례시 관계자는 "시민들에게 자연친화적인 산림문화·휴양시설을 제공하기 위해 관련 예산이 수립될 수 있도록 노력을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

