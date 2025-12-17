광주상의 "군공항 이전 6자 합의 구체화 환영…국가 차원 추진을"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

17일 광주도시공사에서 광주 군 공항 이전 관련 6자 협의체 공동 발표문 발표를 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 송보현 기자

AD

광주상공회의소는 대통령실 주관으로 개최된 광주 군공항 이전 전담 TF 6자 협의체에서 정부와 광주시, 전남도, 무안군이 광주 민·군공항 통합 이전 추진에 대해 국가 차원의 정책 과제로 안정적인 추진을 촉구했다.

광주상의는 17일 입장문을 내고 "18년간 장기간 표류해 온 광주 군공항 이전 문제에 대해 지역사회가 오랜 시간 요구해 온 해법의 방향이 구체화됐다는 점에서 의미가 있다"며 "중앙정부와 지자체가 함께 논의의 틀을 마련하고 실행을 전제로 한 공감대를 형성한 것은 향후 사업 추진의 실질적인 전기가 될 것"이라고 평가했다.

또한 "광주 군공항은 국가 안보를 목적으로 설치·운영돼 온 시설인 만큼, 그 이전 역시 국가적 판단과 책임 아래 추진되는 것이 바람직하다"며 "이번 합의를 계기로 광주 군공항 이전이 지역의 부담을 넘어 국가 차원의 정책 과제로서 안정적으로 추진되기를 기대한다"고 말했다.

이어 "특별법 개정을 통해 광주 군공항 이전 사업이 광주광역시에 과도한 재정부담을 지우지 않도록 하는 제도적 장치가 충분히 마련돼야 한다"며 "국가가 국가재정 범위 내에서 책임 있게 재원을 지원할 수 있도록 특별법에 국가재정 지원의 근거와 범위를 명확히 담을 필요가 있다"고 요구했다.





AD

아울러 "광주 민·군공항 이전으로 확보되는 약 248만 평 규모의 종전 부지는 광주의 미래 성장 방향을 좌우할 전략적 자산이다"며 "이 공간이 단순한 개발에 그치지 않고 지역 청년들이 광주·전남을 떠나지 않고 안정적으로 정주할 수 있는 양질의 일자리가 창출되는 산업 거점으로 조성되기를 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>