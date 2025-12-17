하남교산 신도시 AI 혁신클러스터 조성…'2만명 고용,6조원 생산유발'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 하남교산 신도시의 인공지능(AI) 혁신클러스터 선도(앵커)기업으로 PSC인공지능클러스터(포스텍·카네기멜론대·싱가포르국립대), ㈜KT클라우드, ㈜KT투자운용으로 구성된 컨소시엄이 선정됐다.

경기도는 17일 김동연 경기도지사와 추미애 국회의원 등이 참석한 가운데 3조원의 사업비가 투입되는 한남교산 신도시 내 AI 선도기업 선정 결과를 발표했다.

김동연 지사는 "그동안 여러 가지 난관이 있었지만, 국토부와 도지사가 기업 추천 권한을 받을 수 있도록 규정을 개정해 여기까지 왔다"며 "경기도는 반도체, 첨단모빌리티, 바이오, AI, 문화콘텐츠 등 산업별로 크게 5개 클러스터를 계획하고 있다"고 설명했다.

그러면서 "앞으로 앵커기업 본사 유치 등 할 일이 많다"며 "하남시민들의 여러 가지 의견을 반영해서 추진할 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.

김동연 경기도지사가 17일 하남교산 신도시를 찾아 이야기를 하고 있다. 경기도 제공

선정된 추천기업 컨소시엄은 자족시설용지 5블럭(면적 7만1443㎡)을 공급받아 3조원을 투입해 대규모 AI 혁신클러스터를 조성한다.

이곳에는 ▲CMU&NUS(카네기멜론대&싱가포르국립대) 글로벌 멀티캠퍼스 ▲포스텍(Postech) AI+X대학원(AI와 다른 분야의 융합 대학원) 등 인재양성 시설 ▲슈퍼컴 AI 센터 등 핵심기반시설이 들어선다. 이 외에도 ▲스타트업 육성을 위한 벤처센터 ▲AI 트레이닝센터 및 사이버보안센터 ▲BIO 벤처센터 ▲넷제로 디지털트윈센터(온실가스 배출을 0으로 만드는 넷제로를 달성하기 위해 가상복제 등 디지털기술을 융합) ▲첨단의료정보센터 등이 집적돼 연구·교육·산업이 유기적으로 연결되는 혁신 생태계를 구축된다.

경기도는 이번 추천기업 선정을 계기로 한국토지주택공사(LH), 선정기업과 함께 하남교산 AI 혁신클러스터 조성을 본격화할 계획이다. 올해 12월 말까지 LH와 선정기업 간 토지매매계약을 체결하고, 세부 설계 및 인허가 절차를 거쳐 2027년 상반기 공사에 들어간다.





경기도는 단기적으로는 2만명 이상의 고용과 6조원대 생산 유발, 장기적으로는 고부가가치 산업으로 인한 승수효과를 기대하고 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

