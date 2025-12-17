강원도-일본 돗토리현, 30년 우정 넘어 ‘수소 경제’ 동맹으로 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도-일본 돗토리현, 수소산업 파트너십 강화

일본 돗토리현 수소 워킹그룹 강원 방문

정책 공유·협력 방안 논의 통해 수소 교류 본격화

강원특별자치도 글로벌본부(본부장 손창환)는 지난 16일 도 글로벌본부 1층 대회의실에서 일본 돗토리현 수소 공급망 워킹그룹 방문단과 면담을 갖고, 양 지역의 수소산업 정책을 공유하며 협력 방안을 논의했다.

강원특별자치도 글로벌본부(본부장 손창환)가 지난 16일 도 글로벌본부 1층 대회의실에서 일본 돗토리현 수소 공급망 워킹그룹 방문단과 면담을 갖고 있다. 강원도 제공

'수소 공급망 워킹그룹'은 돗토리현 내 수소 관련 기업 30개사로 구성됐으며, 이번 방문단은 사사키 토루 돗토리현 상공노동부 경제산업진흥감을 단장으로 돗토리가스 등 기업 관계자 10명으로 구성돼 도 글로벌본부를 방문했다.

방문단은 면담을 통해 돗토리현이 자체적으로 운영 중인 '수소 공급망 워킹그룹'의 추진 체계와 회원 기업 활동 사례를 공유하고, 강원특별자치도의 7대 미래 전략 산업 중 하나인 수소산업과 관련해 향후 기업 및 정책 차원의 실질적인 교류·협력 방안에 대해 의견을 나눴다.

일본 방문단은 다음 날 수소자동차 보급 속도 측면에서 세계 최고 수준으로 평가받고 있는 우리나라의 수소 충전 인프라를 견학하기 위해 삼척 수소 생산시설과 수소충전소, 수소타운 등을 방문하고, 강원테크노파크를 찾아 도내 수소기업 관계자들과 면담하는 일정을 소화한 뒤 오는 18일 동해항을 통해 일본으로 귀국할 예정이다.





손창환 강원특별자치도 글로벌본부장은 "이번 일본 돗토리현 수소 공급망 워킹그룹의 방문은 30년간 이어져 온 양 지역 간 신뢰 관계를 수소산업 분야 협력으로 한 단계 더 발전시키는 의미 있는 자리"라며 "특히 양 지역 기업 간 공동 사업과 인력·기술 교류가 더욱 활발해질 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

