경기도의료원 의정부병원-서울시 북부병원, 진료협력 협약 체결

진료의뢰·회송체계 구축
호스피스 완화의료 진료연계 강화
경기도의료원 의정부병원과 서울특별시 북부병원이 지난 16일 상호 진료연계 체계 강화를 위해 진료협력 협약을 체결했다.
이번 협약을 통해 양 기관은 서울과 경기도를 잇는 권역 간 진료협력망을 마련하여, 환자의 상태에 따라 신속하고 체계적인 진료 의뢰와 회송이 가능해지도록 하고, 말기 환자 및 호스피스 완화의료 대상자에게 통합적이고 전문적인 의료 및 돌봄 서비스를 제공함으로써 의료 공백을 줄이고 서비스 접근성을 높이기로 했다.
이인영 경기도의료원 의정부병원장은 "의정부병원은 공공병원으로서 서울 북부병원과의 진료협력망 구축을 통해 의료 서비스 제공을 더 촘촘히 연결함으로써, 완화의료는 물론 환자 회송 체계까지 포함한 네트워크를 강화해 거동이 불편하거나 의료 사각지대에 있던 분들도 안심하고 치료받을 수 있는 의료 환경을 마련하겠다"고 말했다.
의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
