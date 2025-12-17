화천군, 22일 외신기자클럽 간담회 개최…산천어축제 글로벌 홍보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

화천군, 22일 서울 프레스 센터서 열려

주요 콘텐츠·준비 상황 등 설명…외신 프레스 투어도 진행

강원도 화천군이 외신들을 대상으로 2026 얼음나라 화천산천어축제를 알린다.

화천군이 오는 22일 오후 6시 서울시 중구 태평로 프레스 센터에서 '2026 얼음나라 화천산천어축제 서울외신기자클럽 설명회'를 개최한다. 사진은 지난회 외신기자클럽 설명회 모습. 화천군 제공

AD

화천군은 오는 22일 오후 6시 서울시 중구 태평로 프레스 센터에서 '2026 얼음나라 화천산천어축제 서울외신기자클럽 설명회'를 개최한다.

군은 매년 10만명 이상의 외국인 관광객이 찾는 산천어축제 홍보를 위해 해마다 외신기자들을 상대로 축제 설명회를 개최해오고 있다.

올해 설명회에는 최문순 군수가 직접 외신기자에게 축제 홍보 프리젠테이션을 진행하고, 질의 응답에 나선다.

설명회에서는 축제 홍보영상이 상영되고, 외국어로 번역된 리플릿 등 홍보자료도 제공된다.

군은 나아가 내년 축제 개막일인 10일과 17일 2회에 걸쳐 산천어축제 외신기자 초청 프레스 투어도 진행할 계획이다.

투어에 참여한 외신기자들에게는 통역이 제공되고, 취재 지원이 이뤄진다.

화천군은 매년 외신기자클럽과의 교류를 바탕으로 축제를 세계무대에 알리고 있다.

2025년 화천산천어축제의 경우, 외신을 통해 모두 600여 건의 축제 관련 보도가 아시아는 물론 미주, 남미, 아프리카, 아랍권, 유럽 등에 전해졌다.

화천군은 외신 뿐 아니라, 국내 인바운드 여행사를 비롯해 타이완, 베트남, 홍콩, 말레이시아, 태국, 싱가폴 등 동남아시아에서 현지 여행사 대상 축제 마케팅을 이어오고 있다.

최문순 화천군수는 "내·외국인 관광객 모두 안전하고, 신나게 축제를 즐길 수 있도록 손님맞이 준비에 최선을 다하고 있다"고 말했다.





AD

문화체육관광부는 지난해 국내 겨울축제 중 유일하게 화천산천어축제를 글로벌 축제로 선정한 바 있다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>