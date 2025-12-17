LG전자 4Q 영업익 5분의 1로 급감…희망퇴직 비용 반영[클릭 e종목]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년에는 3년 만에 영업익 증가 전환 전망

LG전자가 올해 4분기 희망퇴직 비용 반영으로 부진한 실적을 기록할 것으로 전망된다. 다만 별도 기준으로는 내년부터 3년 만에 이익 증가세로 전환되며 전사적 체질 개선도 진행 중이다.

17일 메리츠증권은 이같은 배경에 LG전자의 목표주가를 12만원으로 4.3% 상향했다. 투자의견 '매수'도 유지했다. 전날 종가는 9만3100원이었다.

올해 4분기 실적은 연결 기준 매출 23조6189억원, 영업이익 238억원으로 예상했다. 전년 동기 대비 매출은 3.7% 증가하지만 영업이익은 82.5% 감소할 것으로 내다봤다. 컨센서스(시장 전망치)인 영업손실 182억원은 웃도는 실적이다. 연결 자회사인 LG이노텍의 실적 호조 영향으로 풀이된다.

다만 별도 기준으로는 적자 규모가 3747억원으로 대폭 늘어난다. 희망퇴직 관련 일회성 비용 반영과 계절적 비수기가 맞물린 결과다. 다만 희망퇴직 비용 약 3000억원을 제외하면 VS(전장) 사업부의 실적 개선으로 전년 대비 소폭 개선될 전망이다.

내년 별도 기준 매출 69조5565억원, 영업이익 2조6063억원으로 예상했다. 올해 예상 실적 대비 각각 3.0%, 40.0% 늘어난 규모다. 3년 만에 전년 대비 증익이 예상된다. 올해 하반기 반영된 희망퇴직 비용으로 내년부터는 고정비가 줄어들고, 물류비 측면에서도 운임지수 하락 흐름을 감안하면 수익성 개선에 우호적인 환경이 조성되고 있다. 인도·중남미 등 신흥국 중심 점유율 확대와 더불어 미국 관세를 반영한 가격 인상 효과가 점차 실적에 반영될 전망이다. 구독가전 등 신사업 성장을 기반으로 한 체질 개선도 진행 중이다.





양승수 메리츠증권 연구원은 "4분기 실적 부진은 이미 주가에 선반영된 만큼 단기 실적보다는 내년 증익 가능성, 인도법인 상장으로 마련한 현금 기반 신사업 인수합병(M&A), 휴머노이드 사업 기반 구축 등에 주목할 필요가 있다"고 설명했다.

연합뉴스

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

