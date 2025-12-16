김동연 "경기도-경기도체육회, 환상의 복식조로 수많은 일 해내"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사가 '경기도체육상' 시상식에 참석해 체육인들 격려하고 경기도 체육 발전을 위한 지원을 다짐했다.

김동연 지사는 16일 경기도청 다산홀에서 열린 경기도체육상 시상식에서 "제가 체육과 스포츠를 매우 좋아하니 '체육도지사'라는 별명으로 불러주셔서 고맙게 생각한다"며 "경기도 체육인 여러분 1년 동안 애써주셨고, 전체 도민을 대표해서 체육인 여러분께 감사하다는 말씀을 드린다"고 말했다.

이어 "경기도와 경기도체육회는 환상의 복식조로, 경기 체육을 위해 힘을 모았다"면서 "선수촌 건립, 도 체육회 북부사무소 개소, 체육인 기회소득, 기회경기관람권, 도내 프로스포츠구단 다회용기 도입 지원 등에서 호흡을 잘 맞춰왔다"고 덧붙였다.

경기도체육상은 매년 각종 국내외 대회 참가자 및 경기체육 발전에 기여한 유공자를 격려하기 위해 열린다. 올해는 대상에 육상선수 우상혁(용인시청) 등 129명을 시상했다. 우상혁 선수는 2025년 세계실내육상선수권 대회 우승, 세계육상선수권 은메달 등 대한민국 높이뛰기의 역사를 새로 쓰고 있으며, 제106회 전국체육대회에서는 10번째 우승을 달성했다.

김동연 경기도지사가 16일 열린 '경기도체육상 시상식'에서 이야기를 하고 있다. 경기도 제공

최우수선수에는 2025년 제106회 전국체육대회에서 볼링 2관왕에 오른 강수정 선수(구리 토평고)와 사격 여고부 공기소총 개인전에서 대회신기록을 수립한 최예인 선수(주엽고)가 각각 수상의 영예를 차지했다.

올해 경기도 체육인들은 전국체전 4연패, 장애인 체육대회 종합우승, 동계체육대회 22연패, 전국 생활대축전 22년 연속 최다종목 우승, 전국 소년체육대회에서 최다메달 획득 등 놀라운 역사를 쓰면서 엘리트체육, 생활체육, 학교체육 모든 분야에서 눈부신 성과를 거뒀다.





한편 경기도는 체육 발전을 위해 ▲체육인의 체육활동이 지닌 사회적 가치를 인정해 보상하는 체육인 기회소득 지급 ▲스포츠 취약계층의 관람 기회 확대를 위한 기회경기관람권 ▲경기도 선수들의 터전이 될 경기도선수촌 건립 용역 추진 ▲2027년 제108회 전국체육대회 개최 준비 등 체육 정책을 적극 추진했다.





