한경연, "내년 경제성장률 1.7%" 전망…"반도체·조선, 수출 주도"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한경연, '경제동향과 전망' 보고서

내년 수출, 전년비 0.8% 증가 전망

반도체 수요 견조·조선업 수주 양호

경상수지는 890억달러 흑자 추산

내수도 완만히 개선…민간소비 증가

우리 경제가 반도체와 조선 업종 회복세에 힘입어 내년에 1.7% 성장할 것이라는 전망이 나왔다.

서울 여의도 한국경제인협회에서 입주사 직원들이 이동하고 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@

AD

한국경제인협회 산하 한국경제연구원은 16일 발표한 'KERI 경제동향과 전망' 보고서에서 이같이 분석했다.

보고서는 올해 국내총생산(GDP) 경제성장률을 1.0%로 잡으며, 내년에는 반도체와 조선을 중심으로 수출이 확대돼 전년 대비 수출이 0.8% 증가할 것으로 내다봤다. 전 세계적으로 인공지능(AI), 데이터센터 투자가 지속되면서 반도체 수요가 견조하게 유지되고 조선업은 고부가가치 선박과 특수선을 중심으로 양호한 수주 흐름을 보일 것이란 분석이다.

경상수지는 890억달러 흑자를 낼 것으로 봤다. 다만 이는 산업 전반의 체질 개선보다는 일부 선도 업종에 의한 결과로, 글로벌 경기와 통상환경 변화에 취약할 수 있다고 보고서는 진단했다.

내년 내수 부문은 완만하게 개선될 것으로 내다봤다. 민간소비는 1.6% 증가할 것으로 전망됐다. 다만 실질임금 개선 속도가 완만하고 생활물가와 주거비 부담이 높아 회복 폭이 제한적일 것으로 분석됐다. 설비투자는 철강, 기계 등 전통 제조업의 글로벌 수요 둔화와 과잉 설비 부담으로 1.5% 증가에 그칠 것으로 보인다. 건설투자는 2.9% 성장하겠지만, 건설투자사업(PF) 조정 영향과 착공·분양 지표 부진 등으로 정상화 단계로 보기에는 이르다고 보고서는 지적했다. 소비자물가는 전년 대비 1.9% 오르는 등 안정적인 흐름을 보일 것으로 전망된다. 다만 전기·가스·서비스·주거비 등 비용 부담이 있어 체감물가는 쉽게 낮아지기 어려울 수 있다.

내년 기업 심리는 환율, 에너지, 물류비 등 구조적인 원가 압박으로 회복이 제한적일 수 있다고 했다. 외환시장과 관련해선 달러 강세 기조와 해외투자 증가가 원화 약세 요인으로 지목됐고 통상정책 불확실성과 지정학적 리스크는 원화 변동성을 키울 수 있는 요인으로 거론됐다. 금융시장은 미국의 재정부담 확대와 통화정책 경로 불확실성, AI 투자 과열 우려 등으로 높은 변동성이 이어질 전망이다.





AD

정철 한경연 원장은 "2026년은 회복 신호가 분명해지지만 신성장 산업 육성과 내수 회복을 함께 추진해야만 지속 가능한 성장의 해로 이어질 수 있다"며 "정부는 기업이 투자와 고용을 늘릴 수 있는 통상환경과 안정적인 경영환경을 마련해야 한다"고 했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>